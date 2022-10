Peking (ots/PRNewswire) -PEKING, 18. Oktober 2022 /PRNewswire/ - Der 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), das wichtigste politische Ereignis des Landes in diesem Jahr, begann am Sonntag in der Großen Halle des Volkes in Peking.Xi Jinping erwähnte in seinem Bericht an den 20. Nationalkongress der KPCh mehr als 100 Mal den Begriff "Entwicklung" und zeigte damit der Welt, dass China sich unermüdlich für die Beschleunigung der Schaffung eines neuen Entwicklungsmusters und eine qualitativ hochwertige Entwicklung einsetzt.Xi rief dazu auf, die neue Entwicklungsphilosophie des Landes an allen Fronten voll und ganz umzusetzen, die Reformen zur Entwicklung der sozialistischen Marktwirtschaft fortzusetzen, die Öffnung auf hohem Niveau zu fördern und die Anstrengungen zur Förderung eines neuen Entwicklungsmusters zu beschleunigen, das sich auf die Binnenwirtschaft konzentriert und ein positives Zusammenspiel zwischen inländischen und internationalen Wirtschaftsströmen aufweist.Chancen für die WeltChinas Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in den letzten zehn Jahren von 54 Billionen Yuan auf 114 Billionen Yuan angewachsen und hat einen Anteil von 18,5 Prozent an der Weltwirtschaft erreicht, was einem Anstieg von 7,2 Prozentpunkten entspricht, so Xi.In einem im letzten Monat veröffentlichten Bericht erklärte das National Bureau of Statistics (NBS), dass China von 2013 bis 2021 durchschnittlich bis zu 38,6 Prozent zum Weltwirtschaftswachstum beitragen werde, mehr als die G7-Länder zusammen.Allein im Jahr 2021 machte das chinesische Wirtschaftsaggregat 18,5 Prozent des weltweiten Gesamtwertes nach Währungsumrechnung auf der Grundlage durchschnittlicher jährlicher Wechselkurse aus, was dem NBS-Bericht zufolge der zweitgrößte Wert der Welt und ein Anstieg um 7,2 Prozentpunkte gegenüber 2012 ist.Angesichts der anhaltenden COVID-19-Pandemie, des zunehmenden Protektionismus und der Antiglobalisierung hat China sein neues Entwicklungsmuster des "dualen Kreislaufs" vorgestellt, bei dem sich interne und externe Märkte gegenseitig verstärken können, wobei der Inlandsmarkt die Hauptstütze darstellt.Chinas neues Entwicklungsmuster sei keine Entwicklungsschleife hinter verschlossenen Türen, sagte Xi und betonte, dass China seiner grundlegenden nationalen Politik der Öffnung gegenüber der Außenwelt verpflichtet sei und eine für beide Seiten vorteilhafte Strategie der Öffnung verfolge."China ist bestrebt, mit seiner eigenen Entwicklung neue Chancen für die Welt zu schaffen und seinen Beitrag zum Aufbau einer offenen Weltwirtschaft zu leisten, die allen Völkern größeren Nutzen bringt", fügte er hinzu.Erschließung auf hohem NiveauMit 82 Strecken erreichen die China-Europa-Güterzüge heute 200 Städte in 24 europäischen Ländern und bilden ein Verkehrsnetz, das ganz Europa abdeckt. In den ersten acht Monaten des Jahres 2022 stieg die Zahl der Fahrten von Güterzügen zwischen China und Europa im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf 10.575, wobei insgesamt 1,02 Millionen TEU an Gütern transportiert wurden, was einem Anstieg von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, so die Daten der China State Railway Group Co, Ltd.Dies ist nur ein kleines Beispiel dafür, wie die Neue Seidenstraßen-Initiative (Belt and Road Initiative, BRI) die Konnektivität verbessern kann, um den globalen Wohlstand inmitten einer anhaltenden COVID-19-Pandemie und eines schleppenden globalen Wachstums zu fördern.Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums beläuft sich das Gesamtvolumen des Warenhandels zwischen China und den Ländern entlang der BRI-Routen von 2013 bis 2021 auf fast 11 Billionen US-Dollar, während die wechselseitigen Investitionen 230 Milliarden US-Dollar übersteigen.In seinem Bericht lobte Xi die BRI als ein gemeinsames Projekt, das zeige, dass China in den letzten zehn Jahren eine proaktivere Strategie der Öffnung verfolgt habe.Die BRI sei von der internationalen Gemeinschaft sowohl als öffentliches Gut als auch als Kooperationsplattform begrüßt worden. China sei ein wichtiger Handelspartner für mehr als 140 Länder und Regionen, stehe beim Gesamtwarenhandelsvolumen an der Spitze der Welt und sei ein wichtiges Ziel für globale Investitionen und ein führendes Land bei Auslandsinvestitionen.Xi versprach auch, dass China die institutionelle Öffnung in Bezug auf Regeln, Vorschriften, Management und Standards stetig ausbauen werde.Er fügte hinzu, dass man sich bemühen werde, die Umwandlung des Landes in einen Qualitätshändler zu beschleunigen, die hochwertige Entwicklung der BRI zu fördern und die Vielfalt und Stabilität der internationalen Wirtschaftslandschaft und der Handelsbeziehungen zu erhalten.