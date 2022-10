DER Rohstoff für MEGA-TRENDS!: OHNE Kupfer KEINE Energiewende! Die Nachfrage wird massiv explodieren! Diese Kupfer-Aktie startet jetzt durch!

Anzeige / Werbung

Der Kupfer-Bedarf scheint unendlich, während die Vorräte endlich sind! Langsam dämmert es immer mehr Marktteilnehmern, dass deshalb die Preise steigen werden. Wer sich jetzt positioniert ist der große Gewinner!





Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

schon jetzt ist klar, dass Kupfer immer teurer werden muss. Die Lager leeren sich im schwindelerregendem Tempo und der dringend benötigte Nachschub bleibt aus! Denn die Produktionsleistungen können nicht ohne neue abbauwürdige Kupferfunde gesteigert werden, die allerdings noch nicht gemacht wurden. Diese Kombination bestehnd aus fallenden Kupfer-Lagerbeständen bei gleichzeitig steigenden Preisen führt zwangsläufig zu einer drastischen Steigerung der Kosten für die Energiewende, trotzdem dass Recycling eine immer größere Rolle einnimmt.

Definitiv ist eine neue Ära nach dem Öl ohne Kupfer derzeit nicht denkbar! Anders ausgedrückt könnte man sagen, dass gerade erst der Aufschwung des "Stromleiters Nummer EINS" beginnt! Das Problem dabei ist, dass viele der großen Kupferminen schon älter sind und sich vermehrt in rasendem Tempo dem Ende ihrer Minenleben nähern. Ein weiterer alarmierender Beweis dafür, dass die abrufbaren Kupfer-Mengen nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen!

Denn Kupfer kommt in der Natur in den meisten Fällen als rotbraun oxidiertes Metall vor. Der größte Teil davon wird als Eisensulfiderz gefördert, dessen Gehalt bei etwa 0,3 % bis 3,5 % liegt. Aus dem abgebauten und verarbeiteten Erz wird zunächst Kupferkonzentrat gewonnen, welches dann über mehrstufige Schmelzverfahren zu reinem Kupfer verarbeitet wird.

Nachfrageverdopplung bis 2030!

Kupfer-Hype wird die Energiewende viel teurer machen als angenommen!



Was den nahezu allgegenwärtigen Rohstoff Kupfer so begehrt macht, liegt auf der Hand. Allen voran sind seine außergewöhnlich hohe Leitfähigkeit für Wärme und Strom zu nennen, sowie seine gute Formbarkeit, die dieses Metall unentbehrlich in allen Bereichen der Elektrizität machen! Deshalb liegen dort auch die Haupteinsatzgebiete, nämlich in der elektrischen Leitfähigkeit und dem Wärmeaustausch.

Diese beiden Schlüsselbereiche sind, wie wir wissen, die Kern-Eigenschaften bei der Entwicklung der erneuerbaren Energien! Die im Rahmen der "grünen Welle" zudem angestoßene Elektrifizierung der Mobilität und die Entwicklung des regenerativen Wasserstoffstroms hat gerade erst begonnen. Auch die damit zwingend benötigte Infrastruktur und die "Stromtankstellen" für die E-Mobilität sowie deren dicken Zuleitungen stecken noch in den Kinderschuhen und werden riesige Mengen des hochleitenden Metalls aufsaugen! Woher diese Mengen kommen sollen, weiß vermutlich noch niemand so ganz genau. Aber das Kupfer immer teurer werden wird, das scheint schon jetzt sicher!

Das sind regelrecht Kupferverschlingende "Monster"!



Wussten Sie eigentlich, dass sogar eine klassische Lithium-Ionen-Batterie zu fast 20 % aus Kupfer besteht? Das liegt daran, dass die Kathode aus Aluminium und die Anode aus Kupfer als Trägermaterial aufgebaut ist. Das ist auch die Erklärung dafür, dass beim Bau eines Mittelklasse-Plug-in-Hybrid-Fahrzeugs bis zu 60 kg Kupfer benötigt werden, während ein reines E-Auto schon rund 80 kg Kupfer verschlingt!

Selbst in einem Computer, wer hätte das gedacht, befinden sich annähernd 1,5 kg Kupfer! In einem heutigen Wohnhaus werden immer noch mehr als 100 kg Kupfer verbaut. Noch deutlich spannender ist sogar der Verbrauch in einer Windradturbine, für die sage und schreibe 5 Tonnen Kupfer benötigt wird!

Das erfreut natürlich Kupfer-Unternehmen wie die kanadische Alpha Copper Corp. (WKN: A3DB6E) besonders, das als Kupferlieferant in diesen stark wachsenden Markt eintreten will. Und dass der Weg dorthin zu bewältigen ist, zeigt die TOP-NEWS, in der das Unternehmen mitteilte, dass man deutliche Hinweise auf eine massive Kupferporphyr-Mineralisierung gefunden hat! Jetzt gilt es genauer hinzuschauen!

Alpha Copper (WKN: A3DB6E) mit Sitz in Vancouver hat sich der Mineralexploration und der Entwicklung von Kupfer-Gold-Vermögenswerten verschrieben. Dieses Unternehmen haben wir Ihnen erstmalig am 25.08.2022 vorgestellt. Trotz dem extrem schwierigen Marktumfeld dürfen wir denjenigen, die unserer Empfehlung gefolgt sind, zum Gewinn gratulieren! Wir gehen davon aus, dass jetzt der "Knoten" wieder geplatzt ist und die derzeitige Rallye weiterläuft.

Denn das Unternehmen, mit Fokus auf die Exploration und Erschließung von Kupfervorkommen, allerdings ausschließlich in stabilen Rechtssystemen und im Sinne der "grünen" Wirtschaft, konnte sich in der Kürze der Zeit schon signifikant weiterentwickeln. Während sich das Unternehmen auf der einen Seite noch im Fusionsprozess mit CAVU Energy Metals befindet (wir berichteten), gehen auf der anderen Seite die Arbeiten auf den anderen Projekten unvermindert weiter.

Große Erfolge werden immer sichtbarer!

"Indata' liefert mächtig ab!

Basierend auf einer TOP-Vereinbarung mit Eastfield Resources kann Alpha Copper im Rahmen eines "Earn-in-Options-Agreements' bis zu 60 % am hochgradigen "Indata'-Projekt erwerben, zumindest beim Erreichen entsprechender Meilensteine! Mindestens genauso erstklassig wie das "Agreement' ist die geographische Lage des Projekts! Denn dieses befindet sich nur gerade einmal rund 240 km von der größeren Stadt Prince George entfernt und nicht einmal 90 km entfernt von der "Mount Milligan'-Mine von Centerra Gold! In nur etwa 15 km Entfernung befinden sich die "Kwanika' und "Stardust'-Projekte von Northwest Copper!

Damit sollte klar sein, infrastrukturtechnisch bleiben hier keine Wünsche offen. Und mit diesem Hintergrundwissen bekommen die neuen Ergebnisse des abgeschlossenen Sommer-Bohrprogramms nochmals deutlich mehr Gewicht! Aufgrund der aggressiven Anstrengungen des Spitzenmanagements und seines Teams konnte der kanadische Ausnahme-Kupfer-Explorer schon den Abschluss seines Sommer-Explorationsbohrprogramms vom "Indata'-Projekt verkünden! Dieses 2.140 m umfassende 13 Loch Bohrprogramm, dessen Fokus auf der Entdeckung neuer Mineralisierungen lag liefert sehr interessante Informationen und Ergebnisse!

Hinweise auf hochgradiges Kupfer-Porphyr!

In sechs Bohrlöchern wurde eine Porphyr-Kupfer-Mineralisierung identifiziert, die sowohl in der "Lake'-Zone als auch noch 500 m weiter südlich nachverfolgt wurde.

Schon frühere Bohrergebnisse aus dieser Zone lieferten hohe Kupfergehalte von durchschnittlich 0,27 % Kupfer über 27 m beziehungsweise 0,2 % Kupfer über unglaubliche 148,2 m! Darin enthalten ist noch ein deutlich höhergradiger Abschnitt mit 0,37 % Kupfer über 24,1 m!

Und das ist höchstwahrscheinlich noch lange nicht das Ende von guten Explorationsergebnissen, da man jetzt schon weiß, dass die "Lake'-Zone in alle Richtungen noch erweiterbar ist.

Zudem wurde noch eine brisante "CRD'-Mineralisierung entdeckt!

Neben der Porphyr-Kupfer-Mineralisierung lieferte das Explorationsprogramm sogar noch im nordwestlichen und südöstlichen Bereich der Lagerstätte deutliche Hinweise auf zwei separate Gebiete, die eine Karbonat-Ersatzlagerstätte ähnliche Mineralisierung haben. Genauer gesagt stießen sogar die beiden Bohrungen IN22-74 und IN22-84 auf Porphyr-Molybdän, mit stark anomalen Werten an Blei, Zink, Arsen, Antimon und Gold.

Sogar mächtige Quarzadern entdeckt!

Die beiden Löcher IN-22-77 und IN-22-78 durchteuften Quarzadern, die denen im östlichen Bereich der Liegenschaft sehr ähneln. Auch hier wurden bereits bei früheren Bohrungen hervorragende Gehalte von 9,8 g/t Gold und 51,4 g/t Silber über 1,3 m beziehungsweise 1,8 g/t Gold und 114,1 g/t Silber über 2,5 mfestgestellt!

Ein weiteres historisches Highlight in einem etwas nördlich liegendem Areal waren unglaubliche 46,2 g/t Gold und 2,0 g/t Silber über 4 m sowie 354,1 g/t Silber über 3,2 m! Mit diesem hochgradigen Projekt ist Alpha Copper (WKN: A3DB6E) auch bei den Edelmetallen schon ganz weit vorne mit dabei!

Entsprechend zufrieden äußerte sich natürlich auch Darryl Jones, der CEO des Unternehmens, als er sagte:

"Unser auf Entdeckungen ausgerichtetes Programm schreitet weiter voran und bringt immer wichtigere Ergebnisse zutage. Die Informationen, die wir bisher zusammengetragen haben, werden unsere Bemühungen weiter lenken und unser Verständnis der zugrundeliegenden Mineralisierung auf diesem interessanten Grundstück verbessern. Unsere frühzeitige Analyse bildet die Grundlage für unsere strategische Planung, um voranzukommen und zusätzliche, zunehmend wertvolle Bohrziele für unsere geplante Herbstbohrkampagne zu finden. Mit jedem Meter, den wir bisher gebohrt haben, ergibt sich ein immer klareres Bild über das Ausmaß des Potenzials von "Indata'. Deshalb freuen wir uns auf die weiteren Bohrungen, um den Wert für unsere Aktionäre zu steigern."

Fazit: Kupfer ist der Rohstoff für das Wachstum der kommenden Jahre!



Derzeit liegt der Welt-Kupferbedarf bei jährlich 28 Millionen Tonnen. Bis zum Jahr 2030 wird sich die Nachfrage vermutlich mindestens verdoppeln. Immer öfter begegnet uns in letzter Zeit der Begriff "Kupferkonjunktur", wobei vermehrt auch immer öfter die Wortwahl "Kupfer-Chaos" zu hören ist. Und diese Begriffe werden uns definitiv in Zukunft noch viel öfter "über den Weg" laufen, denn schon jetzt ist eine Kupferknappheit nicht mehr von der Hand zu weisen!

Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen wie Alpha Copper (WKN: A3DB6E) zum Erfolg werden! Denn nur durch solche Unternehmen kann das Kupfer-Defizit und damit verbundene wirtschaftliche Verwerfungen gelindert werden.

Eins wird immer deutlicher! Alpha Copper schreitet sehr gut bei der Entwicklung der Projekte voran und setzt auch mit der jüngsten Übernahme von CAVU Energy Metals ein nicht zu übersehendes Ausrufezeichen bei seiner Weiterentwicklung! Das neueste Explorationsupdate zeigt eindeutig, dass immer mehr wichtigere Erkenntnisse zusammengetragen werden, die einerseits das Unternehmen sukzessive auf die nächsten Level hieven und andererseits die Bohrlagen für immer exaktere hochgradige Treffer bestimmt werden können.

Diese frühzeitige Analyse bildet die Grundlage für eine deutlich bessere und günstigere strategische Planung, um zusätzliche wertvolle Bohrziele für die anstehende Bohrkampagne zu finden. Denn jeder Bohrmeter führt zu einer klareren Vorstellung über das vorhandene Potenzial von "Indata'. Mit jeder weiteren Bohrung wird ab jetzt erheblicher Mehrwert für die Aktionäre generiert, da immer mehr Daten eine noch solidere Grundlage zementieren. Weitere Neuigkeiten könnten uns schon bald vom "Okeover'-Projekt ereilen, die ebenfalls positiv überraschen sollten!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team

