LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zum AKW-Streit:

"Auf beiden Seiten, bei Grünen wie FDP, wurde der Streit ideologisch geführt - was einen Kompromiss unmöglich machte. Nun endlich hat Olaf Scholz die Notbremse gezogen: Alle drei Atomkraftwerke sollen noch bis zum 15. April in Betrieb bleiben. Für die Grünen bedeutet das Kanzler-Machtwort zwar eine heftige Klatsche, doch insgeheim wird Habeck erleichtert sein: Vor seiner Partei steht er so immerhin nicht als Umfaller da."/kkü/DP/he