DJ MÄRKTE ASIEN/Aktien steigen angeführt von Technologiewerten

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit dem Aufwärtsschwung der Wall Street im Rücken geht es auch an den asiatischen Börsen am Dienstag im späten Geschäft nach oben. Vor allem Technologiewerte erhalten Rückenwind durch die Rally der US-Pendants. Im Handel heißt es aber auch, die Kehrtwende der britischen Fiskalpolitik habe Vertrauen wiederhergestellt, das sich auch in Asien positiv auf die Märkte auswirke. In China sorgen die angekündigte, nun aber verschobene Veröffentlichung der BIP-Daten etwas für Unruhe und verhaltene Kursanstiege.

Denn der Schanghai-Composite präsentiert sich gut behauptet und hinkt damit der positiven Entwicklung hinterher. Das gilt auf dem chinesischen Kernland auch für die bremsenden Sektoren Elektronik und Software. Für die Analysten von Shanxi Securities scheint die Marktkorrektur seit Juli passe, Zeichen einer sich stabilisierenden Konjunktur im vierten Quartal stützten den Markt übergeordnet. Die Titel des Elektroautomobilherstellers BYD ziehen nach einem Gewinnsprung im dritten Quartal um 6 Prozent an.

BYD stützen Sektor in China

In Hongkong stützen Automobilwerte - getrieben von BYD - und Technologietitel den Markt, der HSI zieht um 1 Prozent an. Immobilienpapiere neigen zur Schwäche. Händler vermissen klare Signale der Politik zur Unterstützung des angeschlagenen Sektors, zum Auftakt des Parteitags der Kommunistischen Partei (KP) hatte sich Präsident Xi Jinping hier nicht sehr konkret geäußert.

Der Kospi in Südkorea steigt um über 1 Prozent - gestützt von der US-Börsenrally. Internetwerte führen den lokalen Markt an. Kakao erholen sich um 1,1 Prozent nach den heftigen Vortagesverlusten im Zuge eines Feuers in einem Rechenzentrum.

Besonders fest zeigt der Nikkei-225 (+1,4%) in Japan. Auch hier liegen Technologiepapiere vorn. Insgesamt sprechen Händler von etwas nachlassenden Sorgen über die hohen Energiekosten. Zudem stabilisiert sich der Yen den zweiten Tag in Folge. Recruit Holdings steigen um 5,4 Prozent, das Unternehmen kauft eigene Aktien zurück.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.785,00 +1,8% -8,9% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.183,66 +1,5% -5,9% 08:00 Kospi (Seoul) 2.246,02 +1,2% -24,6% 08:00 Schanghai-Comp. 3.089,74 +0,2% -15,1% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.784,49 +1,0% -29,1% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.013,89 -0,1% -2,8% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.391,39 +0,4% -11,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:52h % YTD EUR/USD 0,9861 +0,2% 0,9842 0,9751 -13,3% EUR/JPY 146,75 +0,1% 146,64 144,87 +12,1% EUR/GBP 0,8646 -0,2% 0,8662 0,8655 +2,9% GBP/USD 1,1405 +0,3% 1,1365 1,1265 -15,7% USD/JPY 148,83 -0,1% 149,00 148,60 +29,3% USD/KRW 1.420,91 -0,7% 1.431,26 1.435,90 +19,5% USD/CNY 7,1944 -0,0% 7,1965 7,2026 +13,2% USD/CNH 7,1966 -0,2% 7,2075 7,2088 +13,3% USD/HKD 7,8496 -0,0% 7,8498 7,8498 +0,7% AUD/USD 0,6324 +0,6% 0,6288 0,6248 -12,9% NZD/USD 0,5698 +0,9% 0,5644 0,5599 -16,5% Bitcoin BTC/USD 19.580,11 +0,3% 19.517,93 19.295,76 -57,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,20 85,46 +0,9% +0,74 +22,5% Brent/ICE 92,31 91,62 +0,8% +0,69 +25,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.659,19 1.649,40 +0,6% +9,79 -9,3% Silber (Spot) 18,89 18,73 +0,9% +0,16 -19,0% Platin (Spot) 923,00 917,75 +0,6% +5,25 -4,9% Kupfer-Future 3,41 3,43 -0,6% -0,02 -22,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

October 18, 2022

