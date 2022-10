DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VATTENFALL - Der Energieversorger will seinen schrittweisen Rückzug aus Deutschland fortsetzen und sich von seinem Berliner Fernwärmegeschäft verabschieden. Das Unternehmen bereitet mithilfe der Investmentbank Citigroup einen Verkaufsprozess vor, wie mit der Transaktion vertraute Personen sagten. In den kommenden Wochen sollen Informationspakete an Interessenten einschließlich das Land Berlin verschickt werden. Die als Stadtwärme bekannte Firma könnte dabei mit mehr als 3 Milliarden Euro bewertet werden. (Handelsblatt)

PORSCHE - Auch die Porsche-Belegschaft soll vom Börsengang des Automobilherstellers profitieren. Am Montagmorgen wurde bekannt, wie hoch der sogenannte IPO-Bonus ausfallen soll: 3.000 Euro sollen die Festangestellten aller deutschen Konzerngesellschaften nach den Informationen von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten erhalten. Wie im Intranet kommuniziert wurde, soll der Betrag mit dem Novembergehalt ausgezahlt werden. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

RWE - Der Energiekonzern lässt zwei Braunkohlekraftwerksblöcke 15 Monate länger laufen als geplant und zieht im Gegenzug seinen Kohleausstieg auf 2030 vor. Darauf einigte sich der Konzern mit der Bundesregierung. Ein lukratives Geschäft. Denn der Weiterbetrieb bringt bei den aktuellen Strompreisen viel Geld. Bis zu 1 Milliarde Euro zusätzlicher Gewinn ist möglich. Die Aktionäre dürften davon nicht profitieren. (Handelsblatt)

DAIMLER TRUCK - Der Nutzfahrzeughersteller setzt sich ambitionierte Ziele für die Expansion des Reisebusgeschäfts in Nordamerika. "Wir wollen eine treibende Kraft im Markt sein", erklärt der Chef der neugeschaffenen Nordamerika-Bussparte, Thomas Rohde. "Mittelfristig streben wir einen Marktanteil von 15 bis 20 Prozent an." Das wäre eine deutliche Steigerung: Aktuell hat Daimler Buses laut eigener Zählung in den USA einen Marktanteil von unter 5 Prozent. (Handelsblatt)

SCHUFA - Nächstes Kapitel im Ringen um die Wirtschaftsauskunftei: Die Deutsche Bank und die Commerzbank wollen ihre Anteile an der Wiesbadener Firma veräußern, wie mehrere mit dem Thema vertraute Personen sagten. Die Banken führten deshalb Gespräche mit dem Finanzinvestor EQT. Deutsche Bank und Commerzbank halten zusammen 18,6 Prozent an der Schufa. Die Gespräche sind Finanzkreisen zufolge auf einem guten Weg, der Verkauf sei aber noch nicht in trockenen Tüchern. (Handelsblatt)

CREDIT SUISSE - Angesichts der Umbaupläne der Credit Suisse wird informierten Kreisen zufolge Investmentbankchef Christian Meissner den Konzern verlassen. Die Sparte werde in ihrer derzeitigen Form wohl nicht weiter bestehen. Der Rücktritt werde voraussichtlich am 27. Oktober bekannt gegeben, wenn die Bank mit den Ergebnissen des dritten Quartals auch ihre neue Strategie vorstellen will. Credit Suisse lehnte eine Stellungnahme ab. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2022 01:01 ET (05:01 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.