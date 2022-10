Unterföhring (ots) -- Alle Sky Kunden mit Cinema Paket erhalten Zugang zu Paramount+ (http://sky.de/paramountplus)-Inhalten und erleben so noch mehr Kino für zu Hause- Neuer Streamingdienst von Paramount mit einer großen Auswahl an exklusiven Film-Blockbustern und Serienhits sowie zahlreichen lokalen und internationalen Originals- Highlights: "TOP GUN: MAVERICK", "STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS", "YELLOWSTONE", "PAW PATROL" und viele mehr- Die Paramount+ App ab 8. Dezember auf der Sky Q Plattform verfügbar- Weitere Infos unter: sky.de/paramountplusUnterföhring, 18. Oktober 2022 - Erfreuliche Neuigkeiten für alle Sky Kunden mit einem Cinema Paket: Am 8. Dezember startet Paramount+ in Deutschland und Österreich. Der neue Streamingdienst von Paramount ist für alle Sky Kunden mit einem Cinema Paket inklusive und diese Kunden dürfen sich über eine Wertsteigerung ihres Pakets in Höhe von 7,99 Euro pro Monat freuen. Paramount+ ist auch als App auf der Sky Q Plattform verfügbar.Evelyn Rothblum, EVP Advertising, Partnerships and Distribution für Italien und Deutschland bei Sky Deutschland: "Mit der Integration von Paramount+ schaffen wir den ultimativen Mehrwert für alle Sky Kunden mit einem Cinema Paket. Erstklassige Inhalte wie z.B. der Mega-Blockbuster TOP GUN: MAVERICK können künftig unsere Zuschauer auf Sky genießen. Diese starke Partnerschaft mit Paramount ist ein Beleg für unsere großartige Aggregrationsstrategie, indem wir die besten Inhalte der führenden Streamingdienste bequem unter einem Dach bündeln."Paramount+ bietet eine große Auswahl an exklusiven Film-Blockbustern und Serienhits sowie zahlreichen lokalen und internationalen Originals. Entertainment-Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz dürfen sich auf viele Tausende Stunden Unterhaltung freuen. Zu den Highlights in 2022 gehören dabei der Mega-Blockbuster TOP GUN: MAVERICK mit Tom Cruise als furchtlosen Piloten Pete "Maverick" Mitchell, die Science-Fiction-Serie STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS sowie die amerikanische Dramaserie YELLOWSTONE und deren Prequel 1883.Weitere Film-Highlights im Dezember bei Paramount+: In SECRET HEADQUARTERS entdecken Charlie Kincaid (Walker Scobell) und seine Freunde das Hauptquartier des mächtigsten Superhelden der Welt. Als Schurken angreifen, müssen sie sich zusammentun, um das Hauptquartier zu verteidigen und die Welt zu retten. Dabei begreift Charlie, dass sein Vater (Owen Wilson) ein geheimes Doppelleben als Superheld führen könnte.Ebenfalls starten u.a. die Rückkehr des kultigsten Zeichentrickduos der 1990er Jahre in BEAVIS AND BUTT-HEAD DO THE UNIVERSE oder der Animationsfilm Rumble - Winnie rockt die Monster-Liga.Mit dabei ist auch die Serie SUPER PUMPED: THE BATTLE FOR UBER über die Geschichte eines der erfolgreichsten und destruktivsten Silicon-Valley-Unternehmen. Direkt zum Launch finden auch die beliebten Rettungshunde Chase, Marshall, Rubble, Rocky, Zuma und Skye aus PAW PATROL auf Paramount+ ein neues Zuhause. Die Fans dürfen sich nicht nur über den Kinofilm PAW PATROL: DER KINOFILM freuen, das Angebot umfasst auch alle 217 Episoden der Serie inklusive exklusiven neuen Episoden der neunten Staffel.Das erste lokal produzierte Highlight für den deutschsprachigen Markt ist die tragisch-komische Serie DER SCHEICH (verfügbar ab dem 22.12.) des preisgekrönten Filmemachers Dani Levy - in der sich ein braver Familienvater mithilfe einfallsreicher Lügen in den milliardenschweren Sprössling einer arabischen Dynastie verwandelt und die Züricher Finanzwelt auf den Kopf stellt.Über Paramount+Paramount+ ist ein globales digitales Abo-Videostreamingangebot von Paramount, das eine Fülle von Premium-Unterhaltung für Zuschauer*innen aller Altersgruppen bietet. International bietet der Streaming-Dienst eine umfangreiche Bibliothek von Original-Serien, Hit-Shows und beliebten Filmen aus allen Genres von weltbekannten Marken und Produktionsstudios, darunter SHOWTIME, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures und Smithsonian Channel, zusätzlich zu einem starken Angebot an erstklassigen lokalen Inhalten. Das Angebot ist derzeit in den USA, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Lateinamerika, der Karibik, Australien, Italien, Irland und Südkorea verfügbar.Über Sky QSky Q vereint die besten Eigenschaften, die sich die Zuschauer:innen von einer All-in-One Plattform wünschen - Fernsehen, Streaming und Apps. Mit nur einer Fernbedienung für alles bietet Sky Q eine große Sendervielfalt von Sky-, Partner- und Free-TV-Sendern. Zudem erhalten die Sky Q Kund:innen Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken wie ARD, ZDF und RTL+ sowie eine große Auswahl an kostenlosen und Premium-Apps wie Spotify, Prime Video, RTL+ und DAZN. Die Programm-Vielfalt ist eingebettet in eine wegweisende Benutzeroberfläche, die einen einfachen und schnellen Zugang zu vielen Funktionen bietet wie Restart oder Autoplay. Die smarte Sky Q Sprachsteuerung macht die Suche nach dem Wunschprogramm einfach und intuitiv. Sky Q ist sowohl über Kabel, Satellit oder über das Internet verfügbar. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen. Mehr Infos zu Sky Q gibt es hier (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404).Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5347087