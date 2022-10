Die Wirtschaftsauskunftei Schufa ist vielen Verbrauchern ein Dorn im Auge, doch der Finanzinvestor EQT hat wohl weiterhin ein großes Interesse an dem Unternehmen. In der Vergangenheit scheiterte jener zwar mit seinem Vorhaben, die Schufa vollständig zu übernehmen, da sich Sparkassen und Genossenschaftsbanken die Mehrheit an dem Wiesbadener Konzern sicherten.Doch EQT (SE0012853455) scheint nun dennoch eine Minderheitsbeteiligung aufbauen zu wollen. Wie das "Handelsblatt" berichtet, finden zu diesem Zweck wohl gerade Gespräche mit der Deutschen Bank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...