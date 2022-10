NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Bewertung der Papiere von Fresenius SE bei einem Kursziel von 28 Euro mit "Equal-weight" wieder aufgenommen. Analyst Robert Davies bezeichnete den europäischen Gesundheitssektor in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie als günstigste Investitionsmöglichkeit mit Defensivqualitäten, und rät mit "Overweight" nun zur Übergewichtung in Anlageportfolios. Seine Favoriten unter den Einzelwerten heißen Siemens Healthineers und Biomerieux. Dagegen empfiehlt er vor allem Elekta und Shop Apotheke zu meiden./thi/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 15:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785604

FRESENIUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de