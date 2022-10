NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der Auswertung mehrerer aktueller Marktindikatoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Für den deutschen Börsenbetreiber ließen die ermittelten Kennziffern positive Rückschlüsse zu, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 11:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005810055

