Die One IBC Group, Marktführer für weltweite Unternehmensdienstleistungen, hat offiziell eine Vereinbarung mit SAP über die Implementierung der SAP S/4 HANA Cloud getroffen einer umfassenden Lösung von SAP, dem weltweit größten Anbieter von ERP-Lösungen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221018005062/de/

The representatives of One IBC Group, SAP, and ATS Vietnam officially signed a cooperation agreement (Photo: Business Wire)

Le Hung Anh (offiziell bekannt als Jimmy Lee), CEO der One IBC Group, bezeichnete dieses Projekt als langfristige Vorbereitung auf seine kommenden Erfolge. Die SAP S/4HANA Cloud unterstützt Unternehmen bei der Minimierung von Redundanzen und Ressourcenverschwendung und verbessert so die interne Leistung und die Kundenerfahrung.

Die One IBC Group wird ihre digitale Transformation abschließen und ihr Betriebssystem mithilfe der SAP S/4HANA-Plattform rationalisieren. Ziel hierbei ist es, den gesamten Betrieb des Unternehmens zu verbessern und erstklassige Servicestandards zu etablieren. Durch diese Zusammenarbeit wird One IBC ihre Schlüsselposition als Corporate Service Provider festigen und eine solide Grundlage für ihre weiteren erweiterten Serviceleistungen im Bereich der Unternehmensberatung schaffen.

Die ERP-Lösung von SAP integriert verschiedene Unternehmensabläufe in Echtzeit und sorgt so für eine flexiblere und effektivere Verwaltung des Unternehmens. Mit der Implementierung von Hardwaresystemen, Datenbanken, Echtzeit-Datenverarbeitungsprozessen und In-Memory-(Druck-)Anwendungsplattformen werden die Betriebsfunktionen und Daten von One IBC mit bewährten Best Practices und tiefgreifenden Analysen kombiniert.

Gemäß dem Vertrag wählt SAP geeignete digitale Lösungen für One IBC aus und empfiehlt sie, um die spezifischen Operationen des Unternehmens als Corporate Service Provider zu verwalten. Der Implementierungsprozess wird mit der Beteiligung von ATS Vietnam durchgeführt. Die Aufgabe von ATS Vietnam besteht darin, mit allen Abteilungen von One IBC zusammenzuarbeiten, die Art der Geschäftstätigkeit von One IBC kennenzulernen und zu verstehen und SAP S/4 HANA später in das Unternehmenssystem zu integrieren. Die folgenden Module werden integriert: Human Resource Management, Sales Management, Performance Management, Project Management, Purchasing Management und Financial Management. Das Projekt wird innerhalb von 12 Monaten konzipiert, durchgeführt, überprüft und in Betrieb genommen.

Ab diesem Punkt können die Daten und Betriebsfunktionen von One IBC über eine einheitliche, digitale Plattform in einer zentralen Datenbank gespeichert werden. So kann die Unternehmensführung für alle Tochtergesellschaften aktiver sein, wenn die Segmente nahtlos miteinander verbunden sind. Dank dieser optimierten Verbindung kann das Ökosystem von One IBC in naher Zukunft ein komplettes Umfeld für internationale Investitionen und verwandte Bereiche wie globale Residenz und weltweite Reisen bieten.

"Die Kernaufgabe dieser Kooperationsvereinbarung zur digitalen Transformation besteht darin, Redundanzen und Zeitverluste zu minimieren und die individuelle Leistung sowie die betriebliche Effizienz des Unternehmens zu steigern." Jimmy Lee, CEO der One IBC Group.

Der Übergang zu einer vollständig digitalen Transformation mit SAP S/4 HANA stellt nicht nur eine große Herausforderung dar, sondern auch eine enorme Chance für eine komplette Umstrukturierung und Weiterentwicklung. Viele große Organisationen und Unternehmen, wie z. B. Toyota, Lenovo Group Ltd, TSI incorporated, haben sich bereits für S/4 HANA entschieden, um praktische Lösungen zu schaffen.

Laut Jimmy Lee ist es wichtiger denn je, die Strategie der digitalen Transformation in die Praxis umzusetzen, um das Management von One IBC zu modernisieren. Dadurch wird das Unternehmen seine Vorteile gegenüber den Wettbewerbern auf demselben Markt vergrößern und stärken.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221018005062/de/

Contacts:

Tyler Wong

Operations Director

tyler.wong@oneibc.com

Telefon: +852 81999249

https://www.oneibc.com/