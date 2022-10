Berlin - Die große Mehrheit der Deutschen (88 Prozent) fordert mehr Tempo bei der Digitalisierung in Städten und Gemeindeverwaltungen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Dienstag veröffentlicht wurde.



2020 waren es noch 78 Prozent, nach 69 Prozent im Jahr 2019. Insbesondere bei gängigen Verwaltungsdienstleistungen ist die digitale Abwicklung gefragt: 89 Prozent der Deutschen würden ihren Personalausweis gerne online beantragen oder verlängern bzw. hätten dies früher gerne schon getan. 69 Prozent sagen dies über Wohnsitzmeldungen und 65 Prozent würden gern eine Meldebestätigung online beantragen, statt dafür aufs Amt zu gehen, so Bitkom. Laut der Umfrage gibt es viele weitere Verwaltungsangelegenheiten, die die Bürger online erledigen wollen: die Beantragung einer Geburtsurkunde (56 Prozent), die Beantragung von Familienleistungen wie Kindergeld (54 Prozent) oder die Zulassung eines Kfz (52 Prozent).



Für die Erhebung befragte Bitkom Research telefonisch 1.004 Personen ab 18 Jahren in Deutschland.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de