Peking (ots/PRNewswire) -China hat die Ziele, Aufgaben und Richtlinien für die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) und des Landes für die nächsten fünf Jahre und darüber hinaus festgelegt, als die KPCh am Sonntag ihren 20. Nationalkongress eröffnete.Die KPCh habe in den letzten zehn Jahren historische Leistungen erbracht und historische Veränderungen in der Sache der Partei und des Landes errungen, sagte Xi Jinping, der dem Kongress im Namen des 19. Zentralkomitees der KPCh einen Bericht vorlegte."Die nächsten fünf Jahre werden entscheidend sein, um die Bemühungen um den Aufbau eines modernen sozialistischen Landes in jeder Hinsicht zu einem guten Start zu bringen", sagte er."Historische Leistungen" im letzten JahrzehntRückblickend auf die letzten 10 Jahre sagte Xi, das Land habe viele "historische Leistungen" vollbracht."Wir begrüßten das hundertjährige Bestehen der Kommunistischen Partei Chinas. Wir haben eine neue Ära des Sozialismus chinesischer Prägung eingeläutet, absolute Armut beseitigt und in jeder Hinsicht den Aufbau einer Gesellschaft mit mäßigem Wohlstand abgeschlossen, wodurch das erste Jahrhundertziel erreicht wurde", sagte er und fügte hinzu, dass es sich um "historische Leistungen" handele, die für immer in die Geschichte der chinesischen Nation eingehen und die Welt tiefgreifend beeinflussen würden.Hin zur "chinesischen Modernisierung"Xi erläuterte die zentrale Aufgabe der KPCh auf dem neuen Weg, der vor dem Land liege, und sagte, die KPCh würde das chinesische Volk dabei anführen, das zweite Jahrhundertziel zu verwirklichen und die Verjüngung der chinesischen Nation an allen Fronten durch "einen chinesischen Weg zur Modernisierung" voranzutreiben.Die wesentlichen Erfordernisse der chinesischen Modernisierung seien die Aufrechterhaltung der Führung der KPCh und des Sozialismus chinesischer Prägung, das Streben nach einer qualitativ hochwertigen Entwicklung, der weitere Aufbau der gesamten Volksdemokratie, die Bereicherung des kulturellen Lebens des Volkes, die Erzielung gemeinsamen Wohlstands für alle, die Förderung der Harmonie zwischen Mensch und Natur, der Aufbau einer menschlichen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft und die Schaffung einer neuen Form des menschlichen Fortschritts, so Xi."Dies enthält Elemente, die den Modernisierungsprozessen aller Länder gemeinsam sind, aber es zeichnet sich auch durch Merkmale aus, die für den chinesischen Kontext einzigartig sind", sagte er.Er betonte ferner mehrere wichtige Aspekte, die nötig seien, um ein modernes sozialistisches Land in jeder Hinsicht aufzubauen, wie die Schaffung eines neuen Entwicklungsmusters und das Streben nach qualitativ hochwertiger Weiterentwicklung, die Stärkung Chinas durch Wissenschaft und Bildung sowie die Verbesserung des Wohlstands der Bevölkerung."Wir haben eine glänzende Zukunft vor uns, aber wir haben auch noch einen langen Weg zu gehen", sagte Xi und forderte die Partei auf, Hindernisse und Schwierigkeiten direkt anzupacken, sowohl Entwicklung als auch Sicherheit zu gewährleisten und sich nach besten Kräften anzustrengen, um die Schwierigkeiten und Herausforderungen auf dem zukünftigen Weg zu überwinden.https://news.cgtn.com/news/2022-10-16/China-charts-future-of-socialist-modernization-1eaYVW4kxbO/index.htmlVideo - https://www.youtube.com/watch?v=SVJrhVpWDVoView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-20-parteitag-der-kpch-china-skizziert-zukunft-der-sozialistischen-modernisierung-301652114.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141869/5347787