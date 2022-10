Die drei nachhaltig betriebenen Rechenzentren von Ficolo sollen die Marke Verne Global stärken

Verne Global, ein Anbieter von nachhaltigen Rechenzentrumslösungen für High Intensity Computing, hat bekannt gegeben, dass Ficolo Oy, das drei nachhaltig betriebene Rechenzentren in Finnland betreibt, nun unter der Marke Verne Global agieren wird. Beide Unternehmen sind Teil des Digital 9 Infrastructure plc(D9)-Portfolios von kritischen digitalen Infrastrukturen und werden gemeinsam dazu beitragen, die wachsende Kundennachfrage nach nachhaltigen Rechenzentrumsdienstleistungen an mehreren Standorten zu erfüllen.

Ficolo bringt 23 MW an verfügbarer Rechenzentrumskapazität in die Verne Global-Plattform ein, mit dem Potenzial, auf 90 MW an seinen drei Standorten in Helsinki (‚the Air'), Pori (‚the Rock') und Tampere (‚the Deck') zu expandieren. Alle drei Einrichtungen werden zu 100 Prozent aus nachhaltigen Energiequellen gespeist unter anderem aus Ficolos eigener Solaranlage und leiten überschüssige Wärme in Fernwärmenetze ein. Das Unternehmen bietet Colocation- und Konnektivitätsdienste sowie eine Reihe von Hybrid-Cloud-Diensten an. Zu den Kunden gehören sowohl nationale als auch internationale Organisationen.

"Die drei Standorte von Ficolo erweitern die gemeinsame Rechenzentrumsplattform von Verne Global in erheblichem Maße. Gemeinsam und mit der Unterstützung von D9 sind wir in einer starken Position, um die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen und preislich kalkulierbaren Rechenzentrumsdiensten zu befriedigen, auch von Seiten der Hyperscaler", so Dominic Ward, CEO von Verne Global. "Wir können unseren Kunden nicht nur die Wahl zwischen vier nordischen Standorten bieten, die alle unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit gebaut wurden, sondern auch die Expertise von Ficolo bei hybriden Cloud-basierten Infrastrukturdiensten, die es uns ermöglicht, Unternehmen noch mehr Flexibilität bei der Verwaltung und Unterstützung ihrer Anwendungen zu bieten."

Zur Rechenzentrumsplattform von Verne Global gehört auch ein zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien betriebener Campus in Island, der im Jahr 2023 eine Kapazität von 40 MW erreichen wird und auf 100 MW oder mehr erweitert werden kann. Darüber hinaus betreibt Verne Global ein strategisches Rechenzentrum in der Londoner City, das mit allen wichtigen Netzwerk- und Cloud-Anbietern verbunden ist und somit einen optimalen Standort für Workloads mit geringer Latenz darstellt.

"Die Zusammenarbeit unter einer Marke wird den vielen internationalen und nationalen Kunden von Ficolo zugute kommen, da sie das breitere Dienstleistungsportfolio der neuen Plattform in Island und London nutzen können. Und natürlich können die Kunden von Verne Global nun auch das Angebot von Ficolo nutzen", sagte Seppo Ihalainen, CEO und Mitbegründer von Ficolo.

Das neue, erweiterte Team von Verne Global wird sich auf die Bereitstellung eines branchenführenden Kundensupports konzentrieren. Darüber hinaus werden einheitliche Best Practices für das technische Design eingeführt, um den CO2-Fußabdruck der Kunden zu reduzieren und die Leistung des Betriebs an allen fünf Standorten zu optimieren.

"Wir treiben die Konvergenz der Investitionen im D9-Portfolio weiter voran und werden die gemeinsamen Möglichkeiten in unserem nordischen Rechenzentrumsportfolio nutzen. Der Betrieb von Ficolo unter der Marke Verne Global ist ein solcher Schritt", sagte Thor Johnsen, Leiter der Digital 9 Infrastructure plc von Triple Point. "Das Angebot einer Reihe von Rechenzentrumsstandorten in den nordischen Ländern und an unseren Standorten mit geringer Latenz in den Ballungsgebieten ermöglicht unseren Kunden eine kohlenstoffarme, kostenoptimierte Private Cloud und Performance-Computing-Lösungen. Unser ganzheitlicher Ansatz für die globale digitale Infrastrukturlandschaft bietet uns einzigartige Möglichkeiten für weitere Investitionen und innovative End-to-End-Lösungen für Kunden, die vollständig erneuerbar und nachhaltig sind."

Über Verne Global

Verne Global bietet nachhaltige Rechenzentrumslösungen, die es Unternehmen ermöglichen, ihre digitale Infrastruktur kosteneffizient zu skalieren und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die vier nordischen Rechenzentren des Unternehmens in Island und Finnland werden alle mit 100 erneuerbarer Energie zu kalkulierbaren Preisen betrieben und sind für hochintensive Workloads ausgelegt, während das zentrale Londoner Rechenzentrum mit Hyperkonnektivität der optimale Standort für latenz- und konnektivitätssensible Anwendungen ist.

Die Vor-Ort-Experten von Verne Global bieten einen unvergleichlichen Support, um optimierte Abläufe für Kunden aus allen Branchen zu gewährleisten.

