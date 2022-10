Am Aktienmarkt können sich die Käufer klar durchsetzen. Dies zeigt sich in einem kräftigen DAX-Anstieg zu Wochenbeginn. Obwohl das Börsenumfeld unverändert zur Vorwoche ist, hat sich die Stimmung verändert. Inflation verschreckt die Anleger nicht mehr. Plötzlich sind die Nachrichten auch nicht mehr besorgniserregend. Einmal in Gang gekommen, nimmt der DAX ordentlich an Fahrt auf. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...