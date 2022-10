EQS-Ad-hoc: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleihe

Semper idem Underberg AG: Teilkündigung der Anleihe 2018/2024



18.10.2022 / 17:03 CET/CEST

Semper idem Underberg AG: Teilkündigung der Anleihe 2018/2024 Die Semper idem Underberg AG kündigt zum 21. November 2022 ihre Anleihe 2018/2024 (ISIN DE000A2LQQ43) teilweise in einem Gesamtnennbetrag von EUR 8.941.568,00 unter Einhaltung der (mindestens) 30-tägigen Kündigungsfrist nach § 4(b) der Anleihebedingungen. Der Kündigungsbetrag je Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 1.000,00 beträgt EUR 472,00. Die Anleihegläubiger erhalten zum Kündigungstermin einen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 101 % des Nennbetrags des gekündigten Teils der Schuldverschreibungen, zuzüglich der bis zum 21. November 2022 (ausschließlich) auf den Nennbetrag aufgelaufenen Zinsen, insgesamt also je Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 1.000,00 einen Betrag in Höhe von EUR 483,96. Am 21. November 2022 erfolgt auch die Teilrückzahlung. Der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Schuldverschreibungen der Anleihe 2018/2024 reduziert sich damit auf EUR 10.002.432,00. Bei zukünftigen Transaktionen ist der Poolfaktor zu beachten. Im September dieses Jahres hatte die Semper idem Underberg AG im Zuge ihrer Refinanzierung eine neue sechsjährige Anleihe platziert und den Gläubigern der jetzt teilweise gekündigten Anleihe 2018/2024 ein Umtauschangebot unterbreitet. Mit der vorliegenden Teilkündigung setzt die Emittentin wie angekündigt ihr Vorhaben um, die mit der Neuemission erlösten Mittel zur Rückführung früher begebener Unternehmensanleihen zu verwenden. Die Anleihegläubiger müssen im Zusammenhang mit der Teilkündigung nichts veranlassen. Die Schuldverschreibungen sind in einer Globalurkunde bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt, hinterlegt, sodass die Gutschriften über die Clearstream Banking AG und die depotführenden Kreditinstitute erfolgen.





Kontakt:

Mirko Wollrab

Corecoms Consulting GmbH & Co. KG

Goethestraße 29

60313 Frankfurt am Main

M: +49 1728303600

mirko.wollrab@corecoms.de

