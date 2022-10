Die Erholung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag fortgesetzt. Nach einem starken Wochenstart stieg der Dax weiter und kam sogar der psychologisch wichtigen Marke von 13. 000 Punkten wieder nah. Starke US-Börsen erwiesen sich als Hauptantrieb, nachdem in der weltgrößten Volkswirtschaft weitere Quartalsberichte überraschend gut ausgefallen waren.Unterstützung kam auch von der Bank of England, die Spekulationen zufolge den Verkauf von Staatsanleihen nach hinten verschieben will, um die Märkte ...

