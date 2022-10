Die Finanzierung wird es ChainSafe, einem Innovator im Bereich der Protokolltechnik, ermöglichen, die Entwicklung der web3-Infrastruktur zu beschleunigen.

ChainSafe Systems, eines der weltweit führenden Blockchain-Infrastrukturunternehmen, gab heute bekannt, dass es in einer überzeichneten Serie-A-Finanzierungsrunde 18,75 Millionen US-Dollar erhalten hat. Die Investition wurde von Round13 angeführt, mit Beteiligung der neuen Investoren NGC Ventures, HashKey Capital, Sfermion, Jsquare und der wiederkehrenden Investoren Digital Finance Group und Fenbushi Capital. Gleichzeitig mit der Finanzierungsrunde tritt Khaled Verjee, Managing Partner des Digital Asset Fund von Round13, in den Vorstand von ChainSafe ein, neben den Gründungsmitgliedern und dem derzeitigen Vorstandsmitglied Joseph Lubin, Mitbegründer von Ethereum und Gründer von ConsenSys Mesh einem langjährigen Investor und Unterstützer von ChainSafe.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221018005567/de/

Headquartered in Toronto with offices in Berlin and Zagreb, ChainSafe operates globally and has more than 120 employees across 33 countries. The company was launched in 2017 after its founding team came together at an Ethereum meetup in Toronto. Together, they turned a passion for open-source and decentralized technology into a sustainable web3 business. Five years later, ChainSafe has evolved to become the leading multi-chain research and development company with a focus on infrastructure development and web3 gaming. (Photo: Business Wire)