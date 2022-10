Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Das Future Investment Initiative (FII) Institute hat heute Einzelheiten zur sechsten Ausgabe seiner wichtigen Veranstaltung bekannt gegeben, die Ende dieses Monats stattfinden wird und bei der sich die Delegierten mit den drängendsten wirtschaftlichen Fragen unserer Zeit befassen werden, um die Zukunft der Weltwirtschaft zu gestalten.Im Laufe von drei Tagen mit mehr als 500 internationalen Rednern und mehr als 6000 internationalen Delegierten wird die Konferenz vier intensive Gipfeltreffen und 180 Sitzungen mit weltweit führenden Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen umfassen. Am ersten Tag wird eine Gruppe von Nobelpreisträgern versuchen, nachhaltige Lösungen für die Befriedigung der Grundbedürfnisse der Weltbevölkerung zu finden. Der Gründer und Co-Vorsitzende von Bridgewater Associates, Ray Dalio, wird über die Herausforderungen sprechen, die die neue globale Ordnung mit sich bringt, aber auch über die Chancen, die sich daraus ergeben, wie z. B. die Schaffung eines Wirtschaftssystems, das die Lebensqualität der Bürger in aller Welt verbessert. Darüber hinaus findet am ersten Tag der Konferenz das erste Gipfeltreffen unter dem Motto "Clash of Generations" statt.Am zweiten Konferenztag steht der Gipfel "The New Energy Economy" auf dem Programm, bei dem die Redner ihre Erkenntnisse über den aktuellen Stand des globalen Finanz- und Wirtschaftssektors mitteilen werden. Neben einer Reihe anderer hochkarätiger Redner wird Masahiko Kato, CEO und Präsident der Mizuho Bank, über die Rolle Japans bei der Finanzierung nachhaltiger Energie sprechen.Am dritten und letzten Tag der Konferenz finden zwei spannende Gipfeltreffen über den Aufstieg der Kryptowährung und die Zukunft von Afrika statt. In einer Plenarsitzung zum Thema China werden Redner wie Nicolas Aguzin, CEO von Hong Kong Exchanges and Clearing, und Feng Hong, Mitbegründer von Xiaomi, erörtern, warum China ein wichtiger Investitionsverbündeter für den Nahen Osten ist.Darüber hinaus wird eine Sitzung über die Zukunft von ESG mit führenden Akteuren der Branche stattfinden, darunter John Quinn, Vorsitzender und Gründungspartner von Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP; Rebecca Minguela, CEO und Gründerin von Clarity AI; Julia Hoggett, CEO der London Stock Exchange Group; Laura Cha, Vorsitzende von Hong Kong Exchanges and Clearing; und Eng. Khalid Abdullah Al-Hussan, CEO der Tadawul Group.Zu den weiteren prominenten Rednern der Veranstaltung gehören:· S.E. Yasir Al Rumayyan - PIF Governor & Saudi Aramco Chair· Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Reema Bint Bandar Al Saud - Saudische Botschafterin in den Vereinigten Staaten· Jamie Dimon - JPMorgan Chase Chair & CEO· Jennifer Johnson - President & CEO Franklin Templeton· David M. Solomon - Goldman Sachs Chair & CEO· Catherine MacGrergor - Engie CEO· Sara Menker - Founder & CEO Gro Intelligence· S.E. Khaldoon Khalifa Al Mubarak - Mubadala Group CEO· Stephen A. Schwarzman - CEO Blackstone Group· John Studzinski CBE - PIMCO Vice Chair· Seine Königliche Hoheit Prinz Abdulaziz bin Salman Al Saud - Minister für Energie, Saudi-Arabien· Henrick Andersen - Group President & CEO Vestas Wind System· Micheal Arthur - President Boeing International· Patrice Caine - Chairman & CEO Thales Group· Laura M Cha, Chairman Hong Kong Exchanges & Clearing Limited· Christine Tsai - 500 Global Founding Partner & CEO· Barry Sternlicht - Starwood Capital Group Co-Founder, Chair &CEO· Ruenvadee Suwanmongkol - Thailand Securities and Exchange Commission Secretary - General· Shemara Wikramanayake - Macquarie Group Oceania CEORichard Attias, CEO des FII Institute, kommentierte: "Unser Weg zu einer neuen globalen Ordnung ist mit noch nie dagewesenen Herausforderungen verbunden, weshalb der Zeitpunkt und das Thema des diesjährigen FII von größter Bedeutung und Relevanz sind. In ihrer 6. Ausgabe konzentriert sich die FII auf Investitionen in die Menschlichkeit - ein Aufruf zum Handeln, der in einer Zeit, in der Versorgungsschocks, Inflation, eine globale Energiekrise und geopolitische Konflikte große Herausforderungen darstellen, dringend erforderlich ist."Die 6. Ausgabe der FII findet vom 25. bis 27. Oktober in Riad statt und steht unter dem Motto "Investing in Humanity: Enabling a New Global Order." Während der drei Tage werden Branchenführer, CEOs, politische Entscheidungsträger, junge Führungskräfte und Investoren zusammenkommen, um über die Rolle von Unternehmen und Investitionen in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen, Lebensmittelsicherheit, Umwelt, Geopolitik, Cybersicherheit, Sport und vieles mehr zu diskutieren.HINWEISE AN DIE REDAKTIONInformationen zur Veranstaltung finden Sie hier (https://fii-institute.org/wp-content/uploads/2022/07/FactSheet_Enabiling-a-New-Global-Order-6th-4.pdf).Informationen zum FII InstituteDas Future Investment Initiative (FII) Institut ist eine neue globale gemeinnützige Stiftung mit einem Investitionszweig und einer Agenda: Impact on Humanity. Wir sind global, integrativ und den ESG-Grundsätzen (Environmental, Social and Governance) verpflichtet. Wir fördern großartige Köpfe aus der ganzen Welt und verwandeln Ideen in reale Lösungen in fünf wichtigen Bereichen: Künstliche Intelligenz (KI), Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.