Calima Energy

Start des Bohrprogramms beim Brooks-Projekt mit 5 Bohrlöchern



19.10.2022

Gemini Sunburst-Programm - Letzte Woche wurde ein neues Gemini-Bohrprogramm mit 3 Bohrlöchern eingeleitet: Gemini Nr. 10 (50 % WI) - Die Bohrungen werden vom selben Förderplatz (Pad) wie Gemini Nr. 3/Nr. 9 aus durchgeführt. Das Bohrloch wird an den Ölspeicher 15-23 am Südende des Brooks-Felds angeschlossen. Der Bohrbeginn bei Gemini Nr. 10 erfolgte am 5. Oktober. Gemini Nr. 11/Nr. 2 (100 % WI) befindet sich auf demselben Pad wie Gemini Nr. 8/Nr. 5 und beide Bohrlöcher werden an den Ölspeicher 2-29 angeschlossen. Die Bohrungen bei Gemini Nr. 11 wurden am 15. Oktober aufgenommen.

- Pisces Nr. 6 und Nr. 7 sind Folgebohrungen zur sehr erfolgreichen Erschließung bei Pisces Nr. 4 und werden Ende des vierten Quartals 2022 über eine innerhalb der Liegenschaft durchgeführte Anbindung an den Ölspeicher 2-29 von Calima angeschlossen, wobei die maximale Förderung der beiden Bohrlöcher für das erste Quartal 2023 nach dem Fracturing erwartet wird. Die Bohraktivitäten werden im Anschluss an das Gemini-Programm als Teil eines kontinuierlichen Betriebs aufgenommen. 4 der 5 neuen Bohrlöcher werden auf den neu erworbenen konsolidierten Grundstücken bei Brooks durchgeführt

bei Brooks durchgeführt Die Produktion zeigte im dritten Quartal weiterhin starke Ergebnisse, mit einer durchschnittlichen Produktion von ca. 4,150 boe/d

Die bestehenden Sicherungsgeschäfte (Hedges) werden am 31. Dezember 2022 abgeschlossen

abgeschlossen Da die LNG Canada-Pipeline jetzt zu 65 % abgeschlossen ist und die ersten Lieferungen für Anfang 2025 erwartet werden, intensiviert Calima seine Anstrengungen, um seine Montney-Liegenschaften gewinnbringend zu nutzen. Calima Energy Limited (ASX:CE1 / OTCQB: CLEMF) ("Calima" oder das "Unternehmen") freut sich, eine Aktualisierung zu den Bohrplänen des Unternehmens für den Rest des Jahres 2022 mitteilen zu können. Das nachstehend aufgeführte Programm zielt darauf ab, die aktuellen Produktionslevels des Unternehmens aufrechtzuerhalten sowie seine nachgewiesenen entwickelten Reserven (PDP) aufrechtzuerhalten und zu erschließen und die Aktionäre durch Bohrungen in unseren besonders ergiebigen Ölfeldern von den hohen Rohstoffpreisen profitieren zu lassen. Zwei der fünf Bohrlöcher werden im Bereich der 19 km langen Pipeline vorgenommen, die zu Beginn dieses Jahres mitten in der Brooks-Zone verlegt wurde. Bohrprogramme für das vierte Quartal (siehe nachstehende Karte): Gemini Sunburst-Programm - 3 horizontale Bohrungen: Mit der Bohrung bei Gemini Nr. 10 (50% WI) wurde am 5. Oktober 2022 begonnen. Die Bohrarbeiten wurden abgeschlossen und das Gesamtprojekt steht ebenfalls vor dem Abschluss. Das Bohrloch wird vom selben Pad wie Gemini Nr. 3 und Nr. 9 aus gebohrt und das geförderte Öl wird in den Ölspeicher 15-24 am Südende des Brooks-Felds fließen, der zu 50 % Eigentum von Calima ist. Dieses Bohrloch soll den Abbaufaktor in einer bekannten Lagerstätte der Sunburst-Formation, die historisch durch vertikale Bohrungen erschlossen wurde, verbessern. Gemini Nr. 11 und Nr. 12 (100 % WI) sind Nachfolgeprojekte zur äußerst erfolgreichen vertikalen Bohrung (Gemini Nr. 5), die im ersten Quartal 2022 durchgeführt wurde und die Rentabilität der Sunburst-Formation in einem zuvor noch nicht erschlossenen Bereich testete. Mit den Bohrungen bei Gemini Nr. 11 wurde am 15. Oktober begonnen. Diese horizontalen Bohrungen werden vom selben Pad wie Gemini Nr. 5 und Nr. 8 aus durchgeführt und werden über eine innerhalb der Liegenschaft durchgeführte Anbindung vorgenommen, wodurch die Gesamtkosten reduziert werden. Darüber hinaus werden bei diesen Bohrlöchern die im ersten Quartal installierte und vor kurzem abgeschlossene umfassende Pipeline genutzt, wodurch die Fluide direkt zu unserem Ölspeicher 2-29 fließen. Durch diese Bohrlöcher sollen die noch ungenutzten Reserven erschlossen werden, die durch 3D-seismische Messungen und auf der Grundlage der geologischen Informationen, die durch die Bohrungen bei Gemini Nr. 5 und Nr. 8 gewonnen wurden, identifiziert wurden. Die Sunburst-Bohrlöcher werden als echte konventionelle Bohrlöcher angesehen, da sie kein Fracturing für die Förderung benötigen. Auf der Grundlage der Ergebnisse gemäß der Typkurve für die aktuellen Rohstoffpreise wird davon ausgegangen, dass diese Bohrlöcher in weniger als 12 Monaten Gewinne erzielen werden.

Pisces-Glaukonitprogramm - 2 horizontale Bohrungen: Pisces Nr. 6 & Nr. 7 (100 % WI) sind Folgebohrungen zur erfolgreichen horizontalen Bohrung in der Glaukonitformation (Pisces Nr. 4), die zu Beginn dieses Jahres durchgeführt wurde, und diese Bohrlöcher werden derselben Lagerstätte zugeordnet. Pisces Nr. 6 & Nr. 7 werden als horizontale, mehrstufige Fracturingbohrungen erschlossen und Ende des vierten Quartals 2022 über eine innerhalb der Liegenschaft durchgeführte Anbindung an unseren Ölspeicher 2-29 angeschlossen, wobei die maximale Förderung der beiden Bohrlöcher für das erste Quartal 2023 erwartet wird.

2 horizontale Bohrungen: Programm für das erste Quartal 2023 Nach Abschluss dieses Programms planen die Geschäftsführung und der Vorstand von Calima die Modellierung und Budgetierung von künftigen Bohrprojekten sowohl beim Brooks- als auch bei Thorsby-Projekt. Diese Aktivitäten können im ersten Quartal 2023 aufgenommen werden und werden zur anhaltenden Abschwächung des Produktionsrückgangs sowie anschließend zu einem schrittweisen Produktionsanstieg beitragen. Update zu Montney Angesichts des anhaltenden Anstiegs bei den Rohstoffpreisen, der gestiegenen Nachfrage nach LNG-Exporten aus Nordamerika und aufgrund der Tatsache, dass die LNG Canada-Pipeline jetzt zu 65 % abgeschlossen ist und die ersten Lieferungen für Anfang 2025 erwartet werden, intensiviert Calima seine Anstrengungen, um seine Montney-Liegenschaften gewinnbringend zu nutzen. Calima plant derzeit ein kleineres Winterprogramm für 2022-2023, um weitere Fortschritte bei der Risikoreduzierung im Rahmen der Erschließung vor Ort zu machen und die Öl- und Gasfelder für die beabsichtigte Erschließung in den folgenden Saisons in Form eines Joint Ventures mit einem Partner vorzubereiten. Es wurden noch keine Einigungen erzielt, aber Calima setzt seine Gespräche mit potenziellen strategischen Partnern fort. Vorbehaltlich einer Einigung mit einem Joint Venture-Partner wird davon ausgegangen, dass der Start der Produktion im ersten Quartal 2025 erfolgen kann. Jordan Kevol, CEO und Präsident, gab dazu folgenden Kommentar ab "Die Bohraktivitäten bei Brooks für unser Programm im vierten Quartal haben begonnen. Wir freuen uns, unsere Erschließung bei Gemini Nr. 5 zu Beginn dieses Jahres durch zwei weitere horizontale Bohrungen bei Sunburst ergänzen zu können. Die von uns durchgeführten Bohrungen in der Glaukonitzone sind die Fortsetzung des erfolgreichen Pisces Nr. 4-Bohrlochs, das in diesem Sommer gebohrt wurde. Dieses kleinere Programm wird anhaltende Bohrungen, Wachstum und einen Cashflow für 2023 gewährleisten, insbesondere, wenn die hohen Rohstoffpreise für unser Öl und Gas weiter anhalten. Jedes Bohrloch bei diesem Programm verfügt über eine innerhalb der Liegenschaft durchgeführte Anbindung, da wir nach Möglichkeit danach streben, unsere umfangreiche Infrastruktur in der Brooks-Zone zu nutzen. Dies führt auch zu schnellen Anbindungsfristen für unsere Bohrlöcher sowie zu einem zügigeren Cashflow."

Hier gelangen Sie zur Original-Meldung:

https://app.sharelinktechnologies.com/announcement/asx/117d75e7138aca48993ff58a573b938d Diese Pressemitteilung wurde vom Vorstand freigegeben. Weitere Informationen finden Sie unter: www.calimaenergy.com oder wenden Sie sich an: Jordan Kevol Glenn Whiddon Mark Freeman CEO und Präsident Vorsitzender Leiter Finanzen E-Mail: jkevol@blackspuroil.com E-Mail: glenn@calimaenergy.com E-Mail: mfreeman@calimaenergy.com Tel.:+ 1 403 460 0031 Tel.:+ 61 410 612 920 Tel.: + 61 412 692 146 HINWEISE & EMPFEHLUNGEN Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen beziehen sich auf die Erwartungen, Überzeugungen, Absichten oder Strategien des Unternehmens bezüglich der Zukunft. Derartige Aussagen lassen sich an der Verwendung von Wörtern wie "erwarten", "glauben", "beabsichtigen", "schätzen", "voraussichtlich", "können", "planen", "prognostizieren", "werden", "sollten", "anstreben" und vergleichbaren Wörtern oder Ausdrücken, die selbige enthalten, erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Ansichten und Annahmen des Unternehmens in Bezug auf künftige Ereignisse zum Datum dieser Pressemitteilung wider und unterliegen einer Vielzahl unvorhersehbarer Risiken, Unwägbarkeiten und sonstigen unbekannten Faktoren. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund von verschiedenen Faktoren, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und unvorhersehbar sind, wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken und Unwägbarkeiten in Zusammenhang mit der Entdeckung und Erschließung von Öl- und Erdgasvorkommen, Cashflows und Liquidität, Geschäfts- und Finanzstrategien, Budget, Prognosen und Betriebsergebnisse, Öl- und Erdgaspreise, der Umfang, die Art und der Zeitpunkt von Kapitalaufwendungen einschließlich künftiger Erschließungskosten, Kapitalverfügbarkeit und Finanzierungsbedingungen sowie allgemeine Wirtschafts- und Geschäftsbedingungen. Angesichts dieser Unwägbarkeiten sollte zukunftsgerichteten Aussagen, die Calima oder einem seiner verbundenen Unternehmen oder in seinem Namen handelnden Personen zuzuschreiben sind, keine übermäßige Bedeutung beigemessen werden. Auch wenn alle Anstrengungen unternommen wurden, um sicherzustellen, dass diese Pressemitteilung ein angemessenes und korrektes Bild vermittelt, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Qualified petroleum reserves and resources evaluator statements Refer to the announcements dated 28 March 2022. The Company is not aware of any new information or data that materially affects the information included in the referenced ASX announcement and confirms that all material assumptions and technical parameters underpinning the estimates in the relevant market announcements continue to apply and have not materially changed.The Brooks and Thorsby petroleum reserves and resources information is based on, and fairly represents, information and supporting documentation in a report compiled by InSite Petroleum Consultants Ltd. (InSite) for the December 31, 2021 Reserves Report. InSite is a leading independent Canadian petroleum consulting firm registered with the Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta. These reserves were subsequently reviewed by Mr. Graham Veale.The InSite December 31, 2021 Reserves Report and the values contained therein are based on InSite's December 31, 2021 price deck (https://www.insitepc.com/pricing-forecasts). InSite and Mr. Veale have consented to the inclusion of the petroleum reserves and resources information in this announcement in the form and context in which it appears.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.