PERFORMANCE ONE AG führt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts durch Mannheim, 18. Oktober 2022 - Der Vorstand der PERFORMANCE ONE AG (ISIN: DE000A12UMB1) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage des satzungsmäßigen genehmigten Kapitals eine Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von 37.000 neuen auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien von derzeit EUR 1.057.524,00 um EUR 37.000,00 auf EUR 1.094.524,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Die neuen Aktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2022 wurden zu einem Preis von EUR 15,00 je neuer Aktie einem Investor im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Die neuen Aktien sollen anschließend prospektfrei in die bestehende Notierung im Freiverkehr an der Börse München (m:access) und der Börse Frankfurt einbezogen werden. Insgesamt fließt der Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 555.000,00 zu, welcher der weiteren Unternehmensexpansion sowie der zusätzlichen Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft dienen soll. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Über PERFORMANCE ONE PERFORMANCE ONE begleitet führende Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft. Das umfangreiche Portfolio an digitalen Services und Produkten reicht von entscheidungsunterstützenden Smart Data Analysen und effizientem Performance Marketing über die Schaffung von emotionalen Markenerlebnissen bis hin zum Aufbau einer zukunftsfähigen IT-Infrastruktur und eigener KI-basierter Geschäftsmodelle. In der Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH wird die KI-gestützte psychologische Online-Plattform couch:now realisiert. Die Aktie der Performance One AG (ISIN: DE000A12UMB1) ist an der Münchener Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Interessenten auf der Internetseite der Performance One AG unter https://performance.one/ir-content IR-Kontakt Frank Ostermair, Linh Chung

