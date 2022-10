Die Inflation erklimmt Niveaus, die Jahrzehnte nicht mehr erreicht wurden. Die Notenbanken steuern mit einer scharfen Zinswende dagegen und lassen die Unternehmensgewinne schrumpfen. Das sollte an der Börse eigentlich für schrumpfende Prognosen sorgen. Die Bilanzsaison in den USA läuft erst wenige Tage, doch bisher ergibt sich ein anderes Bild, das so nicht erwartet wurde.Anständige Gewinne meldeten heute Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Lockheed Martin und State Street. Alle Unternehmen machen ...

