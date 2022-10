Einen Traumstart legt heute Amazon hin. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund drei Prozent aus. Damit müssen für eine Wertpapier nun 116,70 USD hingeblättert werden. Amazon ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Amazon der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Amazon-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund sieben Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 124,40 USD. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...