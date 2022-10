Xsolla, ein globales Handelsunternehmen für Videospiele, gibt neue Funktionen seiner auf Mobile Games zentrierten Lösungen bekannt, um Mobile-Games-Entwickler zu unterstützen, der sich ständig weiterentwickelnden Branche einen Schritt voraus zu sein. Mit mehr als 28 Milliarden Mobile-Game-Downloads in der ersten Jahreshälfte 2022 suchen die Entwickler nach neuen Wegen, das Mobil-Erlebnis ihrer Spieler zu verbessern und ihr Monetarisierungspotenzial spielintern und online zu steigern.

Die aktualisierten Xsolla Web Shop Merkmale sind auf die Marktanforderungen ausgerichtet und versetzen die Partner in die Lage, durch direktes Ansprechen der Verbraucher von ihrem Onlineshop profitieren zu können. Diese neuen Merkmale sind darauf ausgerichtet, die Entwickler zu unterstützen, Spielerwerbeaktionen umzusetzen und ihre Marketingmaßnahmen zu personalisieren, um jedem Verbraucher eine einzigartige und wertvolle Erfahrung bieten zu können.

Die Entwickler können nun Ressourcen und Zeit einsparen, ohne personalisierte Angebote und Werbeaktionen für spielinterne Elemente für jedes Angebot in ihren Webshops manuell erstellen zu müssen. Nun können Spieleentwickler die Angebote und Zahlungserfahrungen auf der einzigartigen Benutzer-ID-Ebene personalisieren, um jede Spieleererfahrung weiter zu verbessern. Um Werbeaktionen und Angebote zu erstellen, kann der Entwickler die Anzahl der Rücknahmen und Käufe unter Nutzung von Preisnachlässen für Pakete und Angebote mittels Gutscheincodes kontrollieren. Bei diesen Merkmalen handelt es sich um nachgefragte Ergänzungen für eine vollständige Lösung, die Mobile-Games-Entwickler in die Lage versetzt, zusätzliche Umsätze direkt in ihrem eigenen Webshop für Spieler direkt zu generieren, um spielinterne Funktionen auf ihrem bevorzugten Mobilgerät zu nutzen.

"Xsolla ist bestrebt, erstklassige Serviceleistungen zu bieten und Mobile-Games-Entwickler weltweit zu unterstützen, zusätzliche Spieler in weiteren Regionen zu erreichen", so Chris Hewish, President von Xsolla. "Da sich die mobile Spielebranche weiterentwickelt, bleiben wir allen anderen Anbietern einen Schritt voraus, indem wir einzigartige Merkmale für unsere mobilen Lösungen bieten, um unsere Partner zu unterstützen, sich direkt mit ihren Spielern zu verbinden."

Weitere Informationen über den Xsolla Web Shop finden Sie unter: xsolla.pro/rw13webshop

Über Xsolla

Xsolla ist ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Videospielbranche entwickelt wurden. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als einer der innovativen führenden Akteure im Bereich des Handels mit Spielen verfolgen wir bei Xsolla den Auftrag, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu meistern, und unterstützen so unsere Partner dabei, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit herzustellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spieltitel wie Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, Pearl Abyss, NCSoft und mehr.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen und mehr erfahren möchten, besuchen Sie bitte: xsolla.pro/rw13xsolla

