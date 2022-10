Lidar-gestützte Lösungen für Kartierung und Vegetationsmanagement zur Verbesserung von Sicherheit und Nachhaltigkeit

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) hat heute eine neue mehrjährige Vereinbarung mit dem schwedischen Unternehmen Visimind Group bekannt gegeben, um Kunden in der EMEIA-Region integrierte Kartierungs- und Vegetationsmanagement-Lösungen auf Basis der Lidar-Technologie von Velodyne bereitzustellen. Diese Vereinbarung stärkt die langjährige Partnerschaft zwischen Visimind und Velodyne Lidar, die einen dreijährigen Liefervertrag für die Lidar-Sensoren Puck und Ultra Puck beinhaltet. Mit der Auslieferung wurde bereits begonnen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221018005470/de/

Visimind's E Cutter, a pruning machine that provides the operator efficient, precise, real-time control under power lines, using Velodyne Lidar's Ultra Puck sensor. Photo credit: Visimind Group

Visimind ist ein Spezialist und Marktführer im Bereich der luftgestützte Kartierung von Stromleitungen und tragbaren Lösungen für große europäische Energieversorgungsunternehmen. Visimind bietet eine Reihe von Produkten an, die eine bessere Erfassung von Verstößen, eine geeignete Vegetationspflege und eine umfassende Kartierung von Stromleitungen ermöglichen. Die Lösungen von Visimind, die mit hochpräzisen Trägheitsmesseinheiten (IMUs) von OxTS und Sensoren von Velodyne ausgestattet sind darunter Puck, Ultra Puck und Alpha Prime -, leisten einen Beitrag zur öffentlichen Sicherheit durch die Bereitstellung präziser Informationen für Energieversorgungsunternehmen.

Hohe Leistung der Lidar-Sensoren von Velodyne war entscheidend

Bei der Entscheidung zugunsten von Velodyne waren für Visimind mehrere Vorteile der Sensoren ausschlaggebend, wie hohe Leistung, einfache Integration und geringerer Stromverbrauch für eine lange Betriebsdauer und maximale Mobilität. "Seit mehr als 20 Jahren sind wir im Kartierungssegment tätig und haben unsere erste Lidar-Integration im Jahr 2007 vorgenommen", so Daniel Öhman, CTO bei Visimind. "Nachdem wir viele Sensoren auf dem Markt getestet hatten, waren wir besonders von der Leistungsfähigkeit und der herausragenden Qualität von Velodyne beeindruckt insbesondere unter schwierigen Wetter- und Umgebungsbedingungen. Neben den technischen Anforderungen haben wir uns auch wegen der hohen Reputation und des starken Kundensupports für Velodyne entschieden. Als Erfinder des 3D-Lidars sind wir stolz auf die Zusammenarbeit mit einem innovativen Marktführer, dessen Technologien uns seit Jahren bei der Entwicklung und dem Verkauf unserer Lösungen geholfen haben."

"Mit seinen Lidar-basierten Lösungen revolutioniert Visimind die luftgestützte Kartierung für die Energiebranche", kommentiert Laura Wrisley, Senior Vice President, Worldwide Sales, Velodyne Lidar. "Dank der Lidar-Sensoren von Velodyne und der IMUs von OxTS liefern die Produkte von Visimind den Energieversorgern die erforderliche Präzision für die Verwaltung ihrer Stromleitungen und der Vegetation. Dies erhöht die öffentliche Sicherheit ebenso wie die Nachhaltigkeit und Effizienz dieser Unternehmen."

Mehrere Visimind-Lösungen nutzen Velodyne Lidar

Visimind setzt die Lidar-Technologie von Velodyne mit Erfolg in verschiedenen Anwendungsbereichen ein etwa in den Produkten PLCT, E Cutter und mDAM. PLCT ist ein Tool zur Echtzeitüberwachung von Vegetationsverletzungen. Bei einer der jüngsten Kundenintegrationen in Frankreich wird PLCT im Feld eingesetzt, um Bereiche zu erkennen, in denen die Vegetation den Stromleitungen gefährlich nahe kommt. Eine solche Nachverfolgung in Echtzeit wird durch die Lidar-Daten des Puck in Kombination mit der Visimind-Software ermöglicht. Mit Unterstützung durch den Ultra Puck bietet die Baumschneidemaschine E Cutter eine effiziente und präzise Echtzeitsteuerung unter Stromleitungen. Das mDAM-Kartierungssystem setzt Ultra Puck- und Alpha Prime-Sensoren ein, die beispielsweise an einer Drohne, einem Auto oder einem Hubschrauber installiert sind, um detaillierte Oberflächenkarten von zugänglichem oder schwierigem Gelände zu erstellen. Die integrativen Lösungen von Visimind für Kartierungsanwendungen im Energiesektor verbessern die öffentliche Sicherheit.

Über Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) hat mit der Erfindung von Lidar-Sensoren mit Echtzeit-Surround View eine neue Ära der autonomen Technologie eingeläutet. Velodyne, der weltweit führende Anbieter von Lidar, ist bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Performance, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter Robotik, Industrie, intelligente Infrastruktur, autonome Fahrzeuge und zukunftsweisende Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS). Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, unter anderem insbesondere alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, und Aussagen über die Zielmärkte, neue Produkte, die Entwicklungsbemühungen und den Wettbewerb von Velodyne. Bestimmte Wörter wie "schätzt", "projiziert", "erwartet", "antizipiert", "prognostiziert", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "strebt an", "möglicherweise", "wird", "kann", "sollte", "zukünftig", "Zweck" und Variationen dieser Wörter oder ähnlicher Ausdrücke (oder die Negationen solcher Wörter oder Ausdrücke), die in dieser Pressemitteilung verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bieten keine Garantien für zukünftige Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse und beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Velodyne liegen und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden. Wichtige Faktoren, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken können, sind unter anderem Unwägbarkeiten im Hinblick auf staatliche Regulierung und die Einführung von Lidar, die ungewissen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Geschäftsentwicklung von Velodyne und die seiner Kunden, die Fähigkeit von Velodyne, Wachstum zu bewältigen und seinen Geschäftsplan umzusetzen, Unwägbarkeiten im Hinblick auf die Fähigkeit der Kunden von Velodyne, ihre Produkte zu vermarkten und letztlich auf die Akzeptanz dieser Produkte auf dem Markt, die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Marktakzeptanz der Produkte von Velodyne, der Erfolg konkurrierender Lidar- und sensorbezogener Produkte und Dienstleistungen, die bereits existieren oder möglicherweise eingeführt werden, ferner Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit den laufenden Rechtsstreitigkeiten von Velodyne und potenziellen Rechtsstreitigkeiten mit Beteiligung von Velodyne oder mit der Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit geistiger Eigentumsrechte von Velodyne sowie mit allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen, die sich auf die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Velodyne auswirken. Weitere Informationen über Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von Velodyne finden Sie in den Abschnitten "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" und "Risk Factors" in den von Velodyne bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Unterlagen, unter anderem im Jahresbericht auf dem Formular 10-K und in den Quartalsberichten auf dem Formular 10-Q. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf Informationen, die Velodyne zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Velodyne ist nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gründe, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221018005470/de/

Contacts:

Investor Relations

Darrow Associates, Inc.

InvestorRelations@velodyne.com

Medienkontakt

Jane Maynard

Velodyne Lidar

PR@velodyne.com