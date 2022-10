Global Excel Management Inc. (Global Excel), ein führender Lieferant von globalen medizinischen Risikomanagement-Lösungen, gibt bekannt, dass das Unternehmen die Mehrheitsbeteiligung an Blue Sky Health Pty Ltd (Handelsname Flightcare Global) erworben hat ein innovatives Unternehmen, das eine Reihe von technologiebasierten Produkten und Serviceleistungen bereitstellt, um medizinische Ereignisse vor dem Flug, während des Fluges und am Boden zu verwalten.

Reg Allatt, CEO (Chief Executive Officer) von Global Excel, erklärte: "Wir haben den Aviation Health Sektor stets als ein Marktsegment mit erheblichem Potenzial gesehen. Global Excel verfügt seit längerem über Bodendienstleistungen für eine Reihe von Fluggesellschaften. Unser langfristiges Ziel war jedoch stets die Ausweitung der von uns zur Verfügung gestellten Serviceleistungen. Flightcare Global passt strategisch perfekt zu unserem Anforderungsprofil. Unsere Investition in Flightcare verdeutlicht unser Bestreben, das Sortiment unserer globalen Risiko-Managementserviceleistungen auszuweiten, um uns in die Lage zu versetzen, unsere Kunden durch einen hochqualifizierten und gleichgesinnten Partner besser unterstützen zu können."

Dr. David Newman, CEO (Chief Executive Officer) von Flightcare Global, erläuterte: "Wir glauben an die Bereitstellung erstklassiger Unterstützung und Lösungen für unsere Kunden. Es besteht keinerlei Zweifel, dass wir mithilfe der Unterstützung von Global Excel in der Lage sind, unseren Kunden eine bessere Lösung anbieten zu können und zwar vor dem Flug, während des Fluges und am Boden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Global Excel Team, das sich wie Flightcare Global auf die Bereitstellung ausgezeichneter Serviceleistungen und eines außergewöhnlichen Nutzens für seine Kunden konzentriert."

In den kommenden Monaten werden sich beide Unternehmen weiterhin auf die Bereitstellung von Serviceleistungen auf höchstem Niveau für ihre Kunden konzentrieren, wobei sie synergistische Möglichkeiten ausloten, die unsere Stärken hervorheben sowohl in der Luft als auch am Boden.

Über Global Excel Management Inc.

Global Excel (www.globalexcel.com) ist ein Komplettanbieter für globale medizinische Risikomanagement-Lösungen. Das Unternehmen bietet eine vollständige Palette an Dienstleistungen zur Risikobegrenzung und Kostendämpfung sowie für Directional-Care, Schadensmanagement und medizinische Assistenzdienstleistungen für über 1.800 Kunden aus mehr als 90 Ländern rund um den Globus. Global Excel verwaltet jährlich rund 380.000 stationäre, ambulante und nicht-medizinische Fälle und Prozesse im Wert von über 1,95 Mrd. US-Dollar pro Jahr im Rahmen von Gesundheitsansprüchen.

Über Flightcare Global

Flightcare Global (www.flightcareglobal.com) bietet Zugang zu einer breiten Palette an innovativen Produkten und Serviceleistungen, die entwickelt wurden, um medizinische Ereignisse vor dem Flug, während des Fluges und am Boden durch innovative und für die Arbeitsprozesse ihrer Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu verwalten. Die Vorgehensweise von Flightcare Global ist technologiebasiert und kosteneffizient und wird von einem multidisziplinären Team mit großer langjähriger Erfahrung in den Bereichen Betriebs- und Kundenmanagement sowie der medizinischen Behandlung auf hohem Niveau geliefert.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte John Spears, Vice President Business Development and Marketing unter john.spears@globalexcel.com oder Sarah Magee, Director Chief Commercial Officer unter sarah.magee@flightcareglobal.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

