Mary Kay Inc., ein globaler Verfechter der Nachhaltigkeit und des verantwortungsbewussten Handelns von Unternehmen, schloss sich jüngst der Ocean Stewardship Coalition des UN Global Compact an einer Initiative, die den privaten Sektor mit UN-Agenturen, der Wissenschaft, Regierungen und Nichtregierungsorganisationen zusammenbringt, um Artenvielfalt und Klimawandel durch einen Fokus auf die Gesundheit der Ozeane zu begegnen.

Als einer der bisherigen Unterzeichner der UN Sustainable Ocean Principles unterstützt die Ocean Stewardship Coalition das Engagement von Mary Kay zur Erhaltung eines gesunden und produktiven Ozeans. Ziel der Ocean Stewardship Coalition ist es, die Beteiligung des privaten Sektors zu fördern, um das Bewusstsein für die Ozeane zu stärken und klimafreundliche Innovationen zu entwickeln. Zudem ruft sie die Interessengruppen, einschließlich der Unternehmensführer, dazu auf, eine klimafreundliche Geschäftspolitik zu verfolgen, um Ungerechtigkeiten in Bezug auf die Umwelt und das Klima zu bekämpfen und einen auf den Menschen ausgerichteten Ansatz für politische Lösungen zu wählen.

IIn Übereinstimmung mit den Sustainable Ocean Principles und der Ocean Stewardship Coalition hat Mary Kay in diesem Jahr mehrere Projekte in Partnerschaft mit The Nature Conservancy unterstützt, die die Gesundheit der Ozeane durch den Schutz und die Wiederherstellung von wichtigen Lebensräumen wie Korallenriffen, Austernriffen und küstennahen Feuchtgebieten verbessern und die Führungsrolle von Frauen im Dialog fördern:

Wiederaufbau von Muschelriffen im asiatisch-pazifischen Raum in Australien, Hongkong, China und im Korallendreieck;

Sicherstellung, dass die Bemühungen zum Schutz und zur Wiederaufzucht von Korallen in den Ländern des Korallendreiecks Indonesien, Papua-Neuguinea und Salomonen durch Erhaltungsmaßnahmen und Initiativen unterstützt werden, die positive Auswirkungen auf die gesamte Region haben;

Unterstützung von weiblichen Führungspersönlichkeiten im Bereich Umweltschutz im Pazifik in Papua-Neuguinea und auf den Salomonen;

Küstenschutz und -sanierung an der Golfküste und Prüfung der Realisierbarkeit von Märkten für blauen Kohlenstoff zur Unterstützung der langfristigen Bewirtschaftung von Feuchtgebieten; und

Förderung der Fischerei in Mexiko, um die Gemeinden und Frauen in der Fischereiindustrie zu stärken.

"Naturbasierte, von Frauen geleitete Lösungsprojekte revolutionieren die Art und Weise, wie wir unsere Ozeane für zukünftige Generationen schützen", so Deborah Gibbins, Chief Operating Officer bei Mary Kay. "Durch die Mitgliedschaft in der Ocean Stewardship Coalition hofft Mary Kay, diese Projekte unterstützen zu können und weitere Frauen dazu zu inspirieren, in ihren lokalen Gemeinschaften aktiv zu werden."

Im Zuge der dauerhaften Bemühungen von Mary Kay, das Bewusstsein für die Ozeane weltweit zu schärfen, wirkt Mary Kay auch an wichtigen Ozeanforen wie dem World Ocean Tech Innovation Summit des Economist Impact mit, der vom kanadischen Ocean Supercluster in Zusammenarbeit mit der Provinz Nova Scotia und der Halifax Partnership ausgerichtet wurde, wo Innovatoren, Wirtschaftsführer, Vordenker und Investoren zusammenkamen, um sich über die neuesten Innovationen und Technologien der "blauen Wirtschaft" zu informieren, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und Lösungen zu finden, die den Weg zu einer nachhaltigen, florierenden Meereswirtschaft ebnen werden.

