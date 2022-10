Framingham, Mass. (ots/PRNewswire) -FRAMINGHAM, Mass., 19. Oktober 2022 /PRNewswire/ - DTiQ gab heute die Übernahme von Summit Innovations bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von Drive-Thru-Timing- und Management-Lösungen für führende Quick Service Restaurant (QSR)-Marken weltweit. Die firmeneigene Technologie von Summit ist in über 10.000 Restaurants in mehr als 40 Ländern installiert. DTiQ geht davon aus, dass die Übernahme irgendwann zu Beginn des vierten Quartals 2022 abgeschlossen sein wird.Die Übernahme erweitert das Portfolio der DTiQ um eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen für die QSR-Branche, einen unserer wichtigsten Endmärkte. Die COVID-19-Pandemie hat in der QSR-Branche einen erheblichen Bedarf an Drive-Thru-Lösungen aufgezeigt und ist daher ein wichtiger Wachstumsbereich für die DTiQ. "Ich freue mich darauf, Summit Innovations und ihre talentierten und hochqualifizierten Mitarbeiter in unserem Team willkommen zu heißen", sagte Marc Litz, CEO von DTiQ. "Ich bin zuversichtlich, dass unsere gemeinsamen Fähigkeiten uns zum qualifiziertesten und kompetentesten Team in der Branche machen werden. Diese wertvolle Akquisition erweitert unsere Ressourcen für neue und bestehende Kunden erheblich und unterstützt unsere Strategie, unseren Kunden weltweit ein breiteres Spektrum an Lösungen anzubieten.""Summit Innovations ist ein zukunftsorientiertes und zielstrebiges Unternehmen, das nach Innovationen und Fortschritten strebt, die neue Möglichkeiten in der QSR-Branche eröffnen", so Kim Redstall, Director of Corporate Development & Strategy bei Summit Innovations. "Durch die Möglichkeit, die Ressourcen und Fähigkeiten des DTiQ-Teams zu nutzen, haben wir die Chance, unsere branchenführenden Produkte als Teil eines größeren, talentierten Teams weiter auszubauen, das sich ebenso für unsere Kunden, Mitarbeiter und Werte einsetzt.""Die Verschmelzung der Technologien von Summit Innovations und DTiQ wird die Zukunft von QSR und dem Handel definieren", sagte André J. Pravaz, CEO und President von Summit Innovations. "Durch die Kombination unserer Talente und Stärken werden wir unvergleichliche Technologien einbringen, die unsere Möglichkeiten erweitern, damit wir in das investieren können, was am wichtigsten ist - unsere Kunden", schloss er."Digital Alpha freut sich über die fortgesetzte Unterstützung der DTiQ und ihrer Bemühungen, die Branche neu zu gestalten. Mit der Übernahme von Summit Innovations erweitert DTiQ seine technologischen Fähigkeiten und verbessert seine ROI-Angebote, die für QSRs von entscheidender Bedeutung sind", sagt Rick Shrotri, Gründer und Managing Partner von Digital Alpha. "Nach Abschluss der Übernahme wird sich das Profil der DTiQ schrittweise verändern."Informationen zu DTiQWir bieten modernste Videoüberwachung zur Verbesserung der Verlustprävention in Restaurants und Handelsgeschäften. Mit über 20 Jahren Erfahrung haben wir täglich mehr als acht Millionen Kundenerlebnisse erfolgreich verbessert und dabei Vermögenswerte in Höhe von Billionen von Dollar geschützt. Wir arbeiten mit über 45.000 Unternehmen zusammen, darunter Adidas, Burger King, Dairy Queen, Golf Town, Hard Rock Café, KFC, McDonald's, Pandora, Subway und Swarovski; Taco Bell, US Polo, Vineyard Vines und Yankee Candle. Weitere Informationen finden Sie unter www.dtiq.com.Informationen zu SummitSummit Innovations ist weltweit führend in der Entwicklung und Bereitstellung von Drive-Thru-Timing- und Managementlösungen für führende Quick Service Restaurant (QSR)-Marken auf der ganzen Welt. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass die Summit-Lösung die Servicezeiten um 20-60 Sekunden verkürzt. Die geschäftlichen und betrieblichen Auswirkungen der Summit-Technologie haben dazu geführt, dass die Summit-Produktsuite für viele der Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, zur Marke der Wahl geworden ist. Die branchenführende Drive-Through-Business-Intelligence-Analyseplattform von Summit bietet unvergleichliche Dateneinblicke und Managementtools für das gesamte Unternehmen, die Trends, Verbesserungsmöglichkeiten und das Potenzial für kontinuierliche Best Practices und Drive-Through-Optimierung aufzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.summitinnovations.com.Informationen zu Digital AlphaDigital Alpha Advisors, LLC ist ein Investmentunternehmen, das sich auf digitale Infrastrukturen und Dienstleistungen konzentriert, die von der digitalen Wirtschaft benötigt werden, und ein Gesamtvermögen von über 1,5 Milliarden Dollar verwaltet. Das Unternehmen hat eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Cisco Systems, Inc. Als Teil dieser Vereinbarung hat Digital Alpha bevorzugten Zugang zu Ciscos Pipeline von Geschäftsmöglichkeiten, die eine Eigenkapitalfinanzierung erfordern. Darüber hinaus hat Digital Alpha strategische Partnerschaften mit anderen führenden Technologieunternehmen im Silicon Valley aufgebaut, mit denen es bereits Geschäfte abgeschlossen hat. Digital Alpha ist der Ansicht, dass es das erste Unternehmen ist, das sich auf Private-Equity-Investitionen für die bedeutenden Wachstumschancen konzentriert, die für die Unterstützung der digitalen Wirtschaft erforderlich sind, einschließlich Internet der Dinge (IoT), Breitbandnetze der nächsten Generation sowie Datenmanagement- und Kommunikationslösungen für Unternehmen. Digital Alpha wurde 2017 von Rick Shrotri, dem ehemaligen Leiter des Global Infrastructure Funds (GIF)-Teams bei Cisco, gegründet und schloss seinen letzten Fonds (Digital Alpha Fund II, LP) Anfang 2021. Weitere Informationen finden Sie unter www.digitalalpha.netLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1179205/DTiQ_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dtiq-kundigt-signifikante-globale-expansion-an-und-erweitert-sein-angebot-an-drive-thru-losungen-mit-der-ubernahme-von-summit-innovations-301652960.htmlPressekontakt:Michael Grimes,DTiQ,416-276-3803,mgrimes@dtiq.comOriginal-Content von: DTiQ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165949/5348018