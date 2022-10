Es läuft wie am Schnürchen!: Für fette Gewinne und hohe Dividendenrenditen bestens positioniert! Diese Unternehmen machen ALLES richtig!

Anzeige / Werbung

Während sich der Goldpreis im Bereich von 1.650,- USD zu stabilisieren scheint, legen einige unserer Produzenten sowie Royalty- und Streaming-Gesellschaften hervorragende Zahlen vor!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

zugegeben, die Märkte sind derzeit nicht ganz einfach! Antizyklische Investoren können sich schon bei guten Aktien, wie den folgenden, positionieren. Denn sobald der Goldpreis dreht, werden solche werte, wie die folgenden, zuerst anfangen zu steigen. Im Nachgang dann die Explorationsgesellschaften.

"Blanket'-Mine "spuckt" deutlich mehr Gold aus!

Mit einer satten Steigerung von 11 % trumpft die "Blanket'-Mine in Simbabwe gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal auf, an der Caledonia Mining (WKN: A2DY13) einen gewichtigen Anteil hält.

In konkreten und gleichzeitig sensationellen Zahlen ausgedrückt, wurden dort in der Zeit von Juli bis September 2022 großartige 21.120 Unzen produziert, während es im dritten Quartal 2021 noch 18.965 Unzen waren.

Beim Blick auf die bisherige Jahresproduktion begeistert "Blanket' sogar mit einem noch fetteren Produktionsplus! Denn die insgesamt 59.726 Unzen Gold, die dort zwischen Januar und September 2022 hergestellt wurden, entsprechen einer sensationellen Steigerung von 22 % und damit mehr als ein Fünftel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, in dem 48.872 Unzen produziert wurden. Mit dieser Power-Performance im Rücken, verschafft sich Caledonia den optimalen Schub, um am Ende des Jahres im oberen Teil der Prognose von 73.000 bis 80.000 Unzen zu landen.

Produktionsrekord als Startschuss für weiteres Wachstum!

Für Dana Roets, Chief Operating Officer von Caledonia, ist die Rekordsteigerung der "Blanket'-Goldproduktion nur ein logischer Fortschritt der bisherigen harten Arbeit:

"Mit einem phänomenalen Produktionsplus von 11 % auf Quartalsbasis bzw. von mehr als einem Fünftel mit Blick auf die bisherige Jahresproduktion, befinden wir uns praktisch auf direktem Weg hin zum oberen Ende unserer Jahresprognose von 73.000 bis 80.000 Unzen Gold. Parallel dazu treiben wir die Transaktion für "Bilboes' gezielt und konzentriert voran. Schließlich verfügt dieses Projekts mit u.a. "gemessenen und angezeigten'-Mineralressourcen von 2,56 Millionen Unzen Gold mit einem großartigen Gehalt von 2,26 g/t und "abgeleiteten'-Ressourcen von 577.000 Unzen Gold mit 1,89 g/t, über ein enormes Potenzial. Zwischenzeitlich werden wir den Oxidbetrieb wieder aufnehmen, sodass wir in Q2-2023 in die Gewinnzone zurückkehren können. Insgesamt positionieren wir uns aktuell mit unseren aktuellen Projekten wie auch mit perspektivischen neuen Investitionen als langfristiger Goldproduzent in Simbabwe und schaffen damit weiterhin messbaren Mehrwert für unsere Aktionäre."

Apropos Aktionäre und messbarer Mehrwert!

Mark Learmonth, Caledonias CEO und Direktor, hat sich sicher auch angesichts der herausragenden Entwicklung des Unternehmens, mit 2.805 "Depositary Interests' zu einem Preis von je 8,91 GBP eingedeckt, was der gleichen Anzahl an Stammaktien ohne Nennwert entspricht. Damit kann Learmonth nun 171.067 Caledonia Stammaktien damit 1,33 % des vom prosperierenden Goldmarkt-Players ausgegebenen Aktienkapital sein Eigen nennen.

Osisko Gold Royalties meldet Rekorde im Akkord! Also auch wieder im dritten Quartal!

Mit einer Rekordproduktion, einem Rekordumsatz und einer Rekord-Cash-Marge im dritten Quartal setzt Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2) gleich drei weit vernehmbare, fette Ausrufezeichen und unterstreicht damit seine Ausnahmestellung in der Community der (kanadischen) Royalty- und Streaminggesellschaften eindrucksvoll.

So produzierte der Förderzinsverwerter im 3. Quartal des laufenden Jahres sensationelle 23.850 zurechenbare Unzen Goldäquivalent. Das ist nicht nur super viel, sondern auch die größte Menge, die Osisko Gold Royalties seit seiner Gründung im Jahr 2014 eingenommen hat.

Ebenso am oberen Ende der Rekordmesslatte finden sich die vorläufigen Einnahmen aus Royalties und Streams, die schwindelerregende 53,7 Mio. CAD erreichten. Dritte im Bunde der illustren Rekord-Riege ist die phänomenale Cash-Spanne von knapp 49,3 Mio. CAD, was sage und schreibe 92 % Cash-Marge entspricht.

Perfekte Portfolio-Performance im Überblick!

"Canadian Malartic' - schneidet richtig gut ab!

Im Rahmen der "Canadian Malartic'-Partnership hält Osisko eine Nettoschmelzgebühr von 5 % am besagten Projekt. Dass sich diese Beteiligung richtig lohnen wird, darauf lässt das jüngste Update fest schließen. So ist der Beginn der ersten vorkommerzielle Produktion von "Odyssey' für Ende des ersten Quartals 2023 fett im Kalender markiert. Insgesamt hat das Konsortium für das laufende Jahr ein Bohr- und Explorationsbudget von 23,8 Mio. CAD für 136.800 Bohrmeter freigegeben. Eine goldrichtige Investition, wenn man bedenkt, dass das "East-Gouldie'-Ziel jüngst beträchtlich erweitert werden konnte. Genauer gesagt wurde "East-Gouldie' um rund 225 m in östliche Richtung in der Tiefe um etwa 500 m auf jetzt mehr als 1.700 m ab dem aktuellen Umriss der Mineralressourcen erweitert.

Einen fetten Volltreffer lieferte dabei unter anderem das Bohrloch MEX22-231, das in der westlichen Erweiterung von "East Gouldie' hochgradige 1,8 g/t Gold über 62,9 m zutage förderte. Angesichts solch formidabler Resultate ist es nur konsequent, wenn Yamana Gold als Teil des "Malartic'-Kollektivs das strategische Potenzial der "Odyssey'-Mine auf jährlich 1 Mio. Unzen Gold mit einer Minenlebensdauer bis mindestens in die 2040er Jahre taxiert. Das schließlich würde "Odyssey' zu einer der Top-Edelmetallminen weltweit machen. Strahlende Aussichten also, nicht zuletzt auch für Osiskos 5 %ige Beteiligung.

"Manto Blancos' - Machbarkeitsstudie mit Spannung erwartet!

Über seine 100 %ige Tochter Osisko Bermuda Limited hält Osisko Gold Royalties ebenso viele Prozent am Silberstream des chilenischen "Manto Blanco'-Projekts. Hier läuft das Konzentrator-Debottlenecking-Projekt aktuell und zielstrebig auf die Auslegungskapazität hoch, sodass die angepeilten Durchsatz- und Gewinnungsraten in Kürze erreicht werden sollten. Eine weitere Erfolgsmeldung von "Manto Blanco' bezieht sich auf die Erweiterung des Durchsatzpotenzials von 7,3 Millionen Tonnen pro Jahr auf dann 10 Millionen Tonnen jährlich. Wie dieser krasse Schritt nach oben am effizientesten vollzogen werden kann, analysiert momentan eine Machbarkeitsstudie, die voraussichtlich zum nächsten Quartal vorliegen wird.

Victoria Gold mit gehaltvollen Highlights!

Osiskos 5 % Nettoschmelzgebühr an Victoria Golds "Eagle'-Gold-Mine sind ebenfalls sehr gut angelegt. Das Bestätigen nicht zuletzt auch die jüngsten Bohrergebnisse, die bei der Erweiterung der "Eagle'-Lagerstätte zutage gefördert wurden. Im Detail waren das unter anderem sensationelle 1,14 g/t Au über 72,3 m und 0,63 g/t Au über 240,3 m! Das schließlich führte zu einer spektakulären Erweiterung der mineralisierten Streichlänge um mehr als 500 m. Hinzu kommt die Entdeckung einer ersten Ressource für das 15 km von der "Eagle'-Goldmine entfernte "Raven'-Ziel. Diese "abgeleitete'-Ressource hinterlässt 20 Millionen Tonnen mit gehaltvollen 1,67 g/t Au für 1,07 Millionen Unzen Gold einen lukrativen mineralisierten Fußabdruck.

"Lamaque' lässt es krachen!

An dem von Eldorado Gold geführten "Lamaque'-Projekt in Québec hält Osisko eine Nettoschmelzgebühr von 1 %. Bei den jüngst von diesem Projekt gemeldeten erstklassigen Bohrergebnissen von 30,6 g/t Au über 2,0 m, 16,8 g/t Au über 1,75 m und 13,2 g/t Au über 4,0 m zahlt sich diese Investition gleich mehrfach aus, nicht zuletzt auch, weil die jüngsten Resultate die aktuelle Ressource signifikant erweitert haben.

Auch für Osisko Bermuda läuft es bombastisch!

Die 100 % Tochter von Osisko Gold hat kürzlich mit der Metals Acquisition Corp. ein Silberstream abgeschlossen, der es Metals erleichtert, die "CSA'-Kupfermine im australischen New South Wales zu übernehmen. Um die Übernahme zu beschleunigen und Bermuda mit einem reichhaltigen Silberstream zu "überschütten", legt sich Metals aktuell mächtig ins Zeug, um die entsprechenden behördlichen Genehmigungen zu erlangen.

Osisko Development legt Hochgradiges hin!

Auch Osisko Development als weitere Tochter von Osisko Gold blickt auf eine erfolgreiche Zeit zurück. So steht die Machbarkeitsstudie für das "Cariboo'-Goldprojekt in British Columbia, an dem Osisko eine Lizenzgebühr von 5 % hält, kurz vor dem mit Spannung erwarteten Abschluss.

Glänzende Ergebnisse werden auch von der "Trixie'-Mine in Utah gemeldet, die im aktuellen Testbetrieb herausragende 2.724 g/t Au und 215 g/t Ag über 1,68 m, inklusive 14.883 g/t Au und 1.153 g/t Ag über 0,30 m vermelden konnte. Höchste Zeit also, dass die erste Ressourcenschätzung Ende 2022 steht.

Für das "San Antonio'-Projekt liegt diese bereits vor und liest sich mit 14,9 Millionen Tonnen "angezeigten'-Ressourcen mit einem großartigen Gehalt von 1,2 g/t Au für 576.000 Unzen Gold sowie 16,6 Millionen Tonnen "abgeleiteter' Ressourcen mit einem Gehalt von 1,0 g/t Au für 544.000 Unzen Gold wie ein Erfolgsbestseller.

"Windfall' begeistert mit aktualisierter Mineralressourcenschätzung!

An diesem Projekt hält Osisko eine Nettoschmelzgebühr von 2-3 %. Wenn man sich die aktualisierte Mineralressourcenschätzung mit 11,1 Millionen Tonnen "gemessenen und angezeigten'-Ressourcen mit 11,4 g/t Au für 4,2 Millionen Unzen Gold und 12,3 Millionen Tonnen "abgeleitete'-Ressourcen mit 8,4 g/t Au für 3,3 Millionen Unzen so ansieht, weiß man, dass sich diese Beteiligung vielfach auszahlen wird. Das gilt umso mehr, wenn man als sensationelle Randnotiz festhält, dass die Kategorie "gemessen und angezeigt' im Vergleich zur vorherigen Schätzung ein sagenhaftes Plus von über einem Viertel verzeichnen konnte.

Agnico Eagles "AK'-Lagerstätte mit hochgradigen Ergebnissen!

Osiskos 2 %ige NSR-Lizenzgebühr auf Agnico Eagles "AK'-Projekt ist weiterhin eine 1A-Beteiligung. Hier nämlich wurden in letzter Zeit bedeutende Abschnitte identifiziert, die herausragende 14,1 g/t Au über 6,5 m und 23,9 g/t Au über 2,0 m lieferten. Hinzu kommen erstklassige Resultate aus dem Oberflächenbohrprogramm, die mit 9,0 g/t Au über 9,2 m und 8,7 g/t Au über 7,6 m die Mächtigkeit der Gehalte im Kern der Zone eindrucksvoll untermauert haben.

"Upper Beaver' mit erstklassigen Bohrungen!

An Agnico Eagles "Upper Beaver'-Projekt hält Osisko satte 2 % Nettoschmelzgebühr. Vielversprechende Ergebnisse, die unter anderem 16,7 g/t Au über 7 m und 12,4 g/t Au über 9 m lieferten oder mit 5,0 g/t Au über 14,1 m sowie mit 3,6 g/t Au und 1,1 % Kupfer über 1,2 m herausragende Resultate zutage förderten, spiegeln nicht nur die beeindruckenden Resultate der Ressourcenumwandlung, sondern auch die Entdeckung neuer Mineralisierungen wider. Umso gespannter dürfen wir auf die üppige Aktualisierung der Mineralreserven und Ressourcen im kommenden Jahr sein.

"Corvette' mit hochgradig Lithium-mineralisierten Abschnitten!

An dem von Patriot Battery Metals durchgeführten "Corvette'-Projekt in Québec hält Osisko eine 2 % Nettoschmelzgebühr auf Lithium, dem Stoff, aus dem Elektromobile Ziele gemacht sind. Umso erfreulicher für Osisko und die Energiewende, dass von hier jüngst einige der bisher stärksten Lithium-Mineralisierten-Abschnitte durchschnitten wurden und dabei fantastische 1,65 % Li2 O über 159,7 m, einschließlich 4,12 % Li2 O über 9,0 m und 3,07 % Li2 O über 18 m vermelden konnten.

Rekordverdächtige Freude beim CEO!

Dass Sandeep Singh als Präsident und CEO von Osisko, hoch erfreut ist, wundert angesichts sicher niemanden. Schließlich hat er allen Grund dazu:

"Ein drittes Quartal 2022 voller Rekordmeilensteine und trotz eines Goldpreises, der verglichen zum dritten Quartal des Vorjahres um in Schnitt 142,- USD pro Unze niedriger war, zeigt eindeutig, wie stark, gut, wachstums- und zukunftsorientiert Osisko aufgestellt ist. Umso stärker fühlen wir uns damit bestätigt, dass wir das Jahr mit einem anhaltenden Aufschwung beenden und das untere Ende unserer Prognose erreichen werden - mit Ausblick auf weitere Steigerungen bei unseren Kernanlagen im nächsten Jahr."

Calibre mit kolossaler Goldproduktionssteigerung im dritten Quartal!

Um satte 10% konnte Calibre Mining (WKN: A2N8JP) seine Goldproduktion im dritten Quartal 2022 steigern und lag mit 49.081 Unzen Gold damit fast 5.000 Unzen über dem Output aus dem Vergleichszeitraum 2021, wo es noch 44.579 Unzen waren. Entsprechend erstklassig fielen für den Zeitraum Juli-September 2022 auch die Goldverkäufe aus, die einen Topwert von 49.260 Unzen erreichten.

Die nicaraguanischen Top-Projekte "Pavon' und "Eastern Borosi' lieferten hierbei mit 38.928 Unzen den Löwenanteil von Calibres starker Goldproduktion, während die "Pan'- Goldmine in Nevada stolze 10.153 Unzen zu dem sagenhaften Goldproduktionsplus beisteuern konnte.

Mit diesen herausragenden Zahlen im Gepäck ergibt sich daraus für das laufende Jahr eine bisherige Goldproduktion von fantastischen 160.704 Unzen. Verkauft wurden sogar 161.530 Goldunzen. Das wiederum sind die genau richtigen Meilensteine, um die Jahresprognose von 220.000 - 235.000 Unzen zu erreichen.

Hochgradige Projekte zeigen passgenaue Performance!

Neben dem phänomenalen Plus in der tatsächlichen Goldproduktion kann Calibre auch für die perspektivische Goldproduktion große Fortschritte vermelden. So wurde bereits im diesjährigen zweiten Quartal die Baugenehmigung für "Pavon Central' erteilt, das bekanntermaßen über gehaltvolle Reserven mit 6,6 g/t Au verfügt. Umso gespannter dürfen wir daher auf den dortigen Produktionsbeginn sein, der für das 1. Quartal 2023 geplant ist.

Parallel dazu entwickelt sich Calibres nächstes "Goldstückchen" "Panteon Norte' innerhalb des "Limón'-Komplexes prächtig weiter.

Hier nämlich konnte jüngst die hochgradige Goldentdeckung entlang des Streichs kontinuierlich erweitert werden. Anfang September bedeutete das in Bohrergebnissen ausgedrückt beispielsweise beeindruckende 52,59 g/t Au über 3,8 m 43,09 g/t Au über 3,3 m ebenso wie 35,18 g/t Au über 2,8 m und 26,02 g/t Au über 8,10 m!

Diese erstklassigen Ergebnisse und die Tatsache, dass eine konsistente hochgradige Mineralisierung über eine Streichlänge von 400 m nachgewiesen werden konnte, lassen Spektakuläres für die Ende des laufenden Jahres erwartete Mineralressourcenbilanz erahnen.

Ebenso perfekt ist die Perfomance der "Pan'-Mine in Nevada. Mitte August zeigten herausragende Bohrresultate wie beispielsweise 3,35 g/t Au über 18,3 m, 0,82 g/t Au über 10,7 m und 0,80 g/t Au über 47,2 m ebenso wie 1,96 g/t Au über 10,7 m und 0,96 g/t Au über 10,7 m, wie stark das Erweiterungspotenzial, wie hervorragend die Wachstumsmöglichkeiten und wie groß bei einigen oberflächennahen, hochgradigeren Zonen die Chancen für eine Erweiterung sind.

Auf dem Weg zur Erfüllung der Produktionsprognose!

Für Darren Hall, Präsident und CEO von Calibre, stellen die starken Ergebnisse aus dem 3. Quartal des laufenden Jahres einen wichtigen Meilenstein dar, um den Erfolgspfad seines Unternehmens weiter und zielgerichtet zu gestalten:

"Mit diesen großartigen Zahlen im Rücken und mit Ausblick auf ein mindestens ebenso großartiges viertes Quartal, schaffen wir die besten Voraussetzungen, um unsere Produktionsprognose für 2022 von 220.000 bis 235.000 Unzen zu erfüllen. Das gilt umso mehr, da wir die Erschließung von "Pavon Central' und "Eastern Borosi' erfolgreich und konzentriert vorangetrieben und damit optimale Voraussetzungen für die Vorbereitung einer gehaltsabhängigen Produktionssteigerung geschaffen haben. Nicht zuletzt freuen wir uns über die fantastischen Ergebnisse von "Panteon Norte', wo es uns auch im dritten Quartal gelungen ist, hochgradige Abschnitte außerhalb unserer Ressourcenschätzung für 2021 zu identifizieren. Das alles bildet die besten Rahmenbedingungen dafür, unseren Stakeholdern auch künftig einen positiven und nachhaltigen Nutzen ebenso wie einen nicht nur in Unzen messbaren Mehrwert bieten zu können."

Fazit: So können Sie in diesen schwierigen Zeiten Investieren!

All diese Unternehmen entwickeln sich perfekt weiter, egal ob es mit dem Goldpreis etwas runter oder rauf geht. Mittel und langfristig wird der Goldpreis unserer Meinung nach deutlich ansteigen, was diese Unternehmen dann zu wahren Cash-Maschinen macht. Während Caledonia Mining (WKN: A2DY13) und Osisko Gold Royalties (WKN: A115K2) bereits Dividenden zahlen können wir uns das zukünftig auch bei Calibre Mining (WKN: A2N8JP) gut vorstellen. Dann kassieren smarte Investoren, die in Zeiten wie diesen günstig gekauft haben, gleich doppelt ab. Zum einen durch eine hohe Dividendenrendite (passives Einkommen) und zum anderen durch stark steigende Kurse! So positioniert man sich unserer Meinung nach hervorragend für die Zukunft.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team

Bildquellen, sofern nicht anders angegeben, das jeweilige Unternehmen! Titelbild: Stock.Adobe.com.

Dieser Werbeartikel wurde am 18. Oktober 2022 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quelle: Caledonia Mining, Osisko Gold Royalties, Calibre Mining, Swiss Resource Capital AG, Wallstreet Online sowie eigene Berechnungen und Interpretationen der verfügbaren Informationen.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich der in dieser Veröffentlichung der besprochenen Unternehmen Caledonia Mining, Osisko Gold Royalties und Calibre Mining zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände in Caledonia Mining, Osisko Gold Royalties, Calibre Mining, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen oder zu verkaufen II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Caledonia Mining, Osisko Gold Royalties, Calibre Mining und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Caledonia Mining, Osisko Gold Royalties, Calibre Mining im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien Caledonia Mining, Osisko Gold Royalties, Calibre Mining halten. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir dennoch ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA68827L1013,JE00BF0XVB15,CA13000C2058