Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 19.10.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 682 internationalen Medien
Anlauf auf das nächste Kurslevel! Ist die Aktie überhaupt zu bremsen?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PX6U ISIN: IE00BJXRZ273 Ticker-Symbol: BLUM 
Tradegate
19.10.22
08:05 Uhr
3,085 Euro
+0,041
+1,33 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCES UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCES UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,0283,07108:18
3,0373,08508:18
PR Newswire
19.10.2022 | 08:04
45 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, October 18

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.467700 USDIE00hBJXRZJ4018 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF2.976100 USDIE00BJXRZ273
18 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF3.912400 USDIE00BLRPQH31
18 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.787800 USDIE00BLRPQJ54

18 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF3.737200 USDIE00BLRPRR04

18 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.111100 USDIE00BLRPRQ96

18 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF3.744600 USDIE000HJV1VH3

18 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.587500 USDIE000QRNAC66

18 October 2022
RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de
© 2022 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.