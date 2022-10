EQS-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

ad pepper media International N.V. gibt das Ergebnis des dritten Quartals bekannt



19.10.2022 / 08:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nürnberg, Amsterdam, 19. Oktober 2022 ad pepper Group, einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, verzeichnete im dritten Quartal 2022 einen Umsatzrückgang gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 15 Prozent auf TEUR 5.931 (Q3 2021: TEUR 7.004); die operativen Kosten betrugen TEUR 5.533 (Q3 2021: TEUR 5.803) und das EBITDA reduzierte sich auf TEUR 410 (Q3 2021: TEUR 1.215). Die Ergebnisse liegen somit leicht über der im Rahmen der Mitte Juli kommunizierten Größenordnung. Das Segment Webgains verzeichnete dabei einen Umsatz von TEUR 3.277 (Q3 2021: TEUR 4.056), das Segment ad agents einen Wert von TEUR 2.002 (Q3 2021: TEUR 2.240) und das Segment ad pepper erzielte einen Umsatz von TEUR 652 (Q3 2021: TEUR 708). Hinsichtlich der erzielten EBITDAs ergibt sich folgende Aufteilung auf die Segmente: Webgains erreichte im dritten Quartal einen Wert von TEUR 538 (Q3 2021: TEUR 1.049). Das Segment ad agents erzielte ein EBITDA in Höhe von TEUR 185 (Q3 2021: TEUR 593) und ad pepper ein EBITDA in Höhe von TEUR 58 (Q3 2021: TEUR 110). Im gesamten Neunmonatszeitraum wurden Gruppenumsätze in Höhe von TEUR 17.684 erreicht (Q1-Q3 2021: TEUR 20.404), was einem Rückgang von 13 Prozent entspricht. Das EBITDA des gleichen Zeitraumes erreichte einen Wert von TEUR 256 (Q1-Q3 2021: TEUR 3.558). Für das vor uns liegende Schlussquartal rechnen wir angesichts der pandemiebedingt hohen Vergleichsbasis des Vorjahres sowie einer allgemein gedämpften Konsumstimmung in diesem Jahr mit Umsatzzahlen, die unterhalb des vierten Quartals 2021 rangieren werden. Aufgrund von bereits implementierten Kostenoptimierungsmaßnahmen gehen wir dennoch von positiven EBITDA-Beiträgen in allen drei operativen Segmenten aus. Der Bericht für das 3. Quartal 2022 wird am 24. November 2022 veröffentlicht. Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR: Q3

2022 Q3

2021 Q1-Q3

2022 Q1-Q3

2021 Brutto-Sales 23.644 27.718 70.197 81.757 % Wachstum -14,7 -14,1 Umsatz 5.931 7.004 17.684 20.404 % Wachstum -15,3 -13,3 davon ad pepper 652 708 2.109 2.874 % Wachstum -7,9 -26,6 davon ad agents 2.002 2.240 6.036 5.916 % Wachstum -10,6 2,0 davon Webgains 3.277 4.056 9.539 11.614 % Wachstum -19,2 -17,9 EBITDA 410 1.215 256 3.558 davon ad pepper 58 110 224 849 davon ad agents 185 593 647 1.221 davon Webgains 538 1.049 400 2.905 davon admin -371 -537 -1.015 -1.417 Liquide Mittel* 18.222 23.137 *einschließlich Wertpapierbestände zum beizulegenden Zeitwert Für nähere Informationen:

Dr. Jens Körner (CEO)

ad pepper media International N.V.

+49 (0) 911 929057-0

