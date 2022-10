Zusammenfassung:

Cobalt-Technologie zeigt in einem Versuchsnetz auf der IBC 2022 eine unkomprimierte, SMPTE-2110-konforme Übertragung von Video- und Audiosignalen ohne zusätzliche Synchronisations-Hardware

In der Vorführung wird der Oscilloquartz SFP-Grandmaster von ADVA für präzise und zuverlässige PTP-Synchronisation eingesetzt

Diese kompakte Lösung bietet eine hohe Kapazität und eine ausgezeichnete Qualität für die Übertragung von Medien in professionellen Broadcastnetzen

ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass Cobalt Digital erfolgreich die SMPTE-2110-konforme Übertragung unkomprimierter Audio- und Videosignale mit sehr hoher Datenrate demonstriert hat. Durch den Einsatz der Oscilloquartz-Timing-Technologie von ADVA bietet das Versuchsnetz eine einfache, zuverlässige und kostengünstige Möglichkeit, Medien-Streams in verschiedenen digitalen Formaten mit höchster Qualität zu übertragen. Die ultrakompakte, kostengünstige Synchronisation erfolgt über den OSA 5401 Small Form-Factor Pluggable (SFP) PTP-Grandmaster. Das Testnetz wurde mit der sehr hochwertigen Audio- und Videoverarbeitungstechnologie von Cobalt Digital aufgebaut. Die gezeigte Lösung unterstützt unkomprimierte Medien-Streams über mehrere Ethernet-Schnittstellen mit Datenraten von 25Gbit/s und bietet Konformität zur SMPTE 2110-Spezifikation.

Die Timing-Technologie von ADVA unterstützt Cobalt Digital bei der Übertragung von Video-, Audio- und Broadcast-Signalen, ohne dass eine Komprimierung oder Umformatierung der Daten erforderlich ist. (Foto: Business Wire)

"Die Vorführung zeigt, dass durch den Einsatz dieser unglaublich flexiblen Technologie die Übertragung von Video-, Audio- und Broadcast-Signalen ohne Kompression oder Umformatierung der Daten einfach zu realisieren ist. Mit Indigo, unserer Plattform der nächsten Generation, und dem einzigartigen SFP-basierten Timing-Modul von ADVA bietet diese Lösung höchste Verfügbarkeit und Qualität bei sehr geringem Platzbedarf", so Suzana Brady, SVP of Worldwide Sales and Marketing bei Cobalt Digital. "Das steckbare Oscilloquartz-Timing-Gerät von ADVA ermöglicht einen schnellen und einfachen Einsatz mit vollständig automatisierter Bereitstellung. Es beseitigt die Komplexität von Konfigurationen durch das Betriebspersonal und kann sowohl GNSS-basierte Signale als auch Timing aus vielen anderen Quellen verarbeiten."

Die Vorführung auf der IBC 2022 in Amsterdam zeigt den Indigo 2110-DC-01 von Cobalt Digital. Diese hochintegrierte Produktvariante verfügt über zwei Ethernet-Schnittstellen mit Datenraten von 25Gbit/s und unterstütz mit der 9904-UDX-4K openGear-Karte unkomprimierte 4K Videosignale. Der ST 2022-7 Seamless Redundancy Switch erhöht die Zuverlässigkeit des Netzes und verfügt mit dem integrierten IS 04/IS-05 NMOS über Auto-Discovery und eine automatisierte Konfiguration. Damit werden Geräte vom Netzmanagement automatisch erkannt und stehen für die Verarbeitung von Medien-Streams sofort zur Verfügung. Indigo kann die IP-Pakete an den Ein- und Ausgängen bearbeiten und macht externe Gateways überflüssig. Wenn Indigo mit der 9904-UDX-4K-Karte von Cobalt kombiniert wird, entsteht eine leistungsstarke und kompakte Lösung, die unkomprimierte HD-, 3G-SDI und 4K-IP-Streams ohne Qualitätseinbußen verarbeiten kann. Der Schlüssel zum Erfolg der Vorführung liegt in der Synchronisation. Durch den accessSync OSA 5401 SyncPlug von ADVA wird eine Timing-Genauigkeit im Submikrosekundenbereich sichergestellt. Dieser leistungsstarke und vielseitige Zeitserver mit integriertem GNSS-Empfänger hat den geringsten Platzbedarf aller am Markt verfügbaren Lösungen. Er unterstützt die neuesten PTP-Profile für die Zeit-, Frequenz- und Phasensynchronisation in Broadcastnetzen und erfüllt auch die SMPTE 2059 Spezifikation für die Synchronisation von Video- und Audiogeräten über paketvermittelte Datennetze.

"Durch den Einsatz unserer äußerst kompakten Oscilloquartz-PTP-Timing-Technologie zeigt diese Vorführung, wie Betreiber von Rundfunk- und Medienproduktionsnetzen höhere Datenraten erreichen und gleichzeitig die Effizienz erheblich steigern können. Durch die unkomprimierte IP-Übertragung beseitigt die Plattform von Cobalt Digital unnötige Komplexität und reduziert die Kosten erheblich", kommentierte Gil Biran, General Manager bei Oscilloquartz, ADVA. "Hochwertige Video- und Audioübertragungen sind auf ein genaues und stabiles Timing angewiesen, und unser steckbares Modul war für den Erfolg dieses Versuchsnetzes entscheidend. Die Flexibilität und Einfachheit unseres accessSync OSA 5401 SyncPlug waren ausschlaggebend, ebenso wie die Möglichkeit, das Timing über ein einziges SFP-Modul an viele Mediengeräte zu verteilen."

Über ADVA

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter www.adva.com.

Über Oscilloquartz

Oscilloquartz ist ein Vorreiter in der Entwicklung von Lösungen zur Zeit- und Frequenzsynchronisation. Wir entwerfen, produzieren und implementieren durchgängige Synchronisationssysteme, die in traditionellen wie auch fortschrittlichen paketvermittelten Netzen für die Verteilung und Sicherung hochpräziser Taktdaten sorgen. Als Unternehmen von ADVA schaffen wir neue Möglichkeiten für die Netze von morgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.oscilloquartz.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.adva.com

Über Cobalt Digital

Cobalt Digital Inc. entwickelt und fertigt preisgekrönte IP- und 12G-SDI/6G-SDI/3G-SDI/HD/SD-Konvertierungs-, Throwdown- und Multiviewer-Technologien für Produktions- und Broadcast-Anwendungen. Als Gründungsmitglied der openGear-Initiative bietet Cobalt eine breite Palette an openGear-kompatiblen Lösungen sowie Video- und Audioverarbeitungsprodukte für Closed-Caption-Compliance, Production Trucks, Master Control, HD-Nachrichten, Signalübertragung, Audio-Loudness-Verarbeitung und Farbkorrektur. Die Blue Box Group-Produktreihe an Schnittstellenkonverten von Cobalt rationalisiert und vereinfacht eine breite Palette von IP- und 12G-SDI/6G-SDI/3G-SDI/HD/SD-Konvertierungs- und Verarbeitungsaufgaben. Darüber hinaus ermöglichen die eigenen Multi-Image-Display-Prozessoren Multiviewer-Funktionen in den anspruchsvollsten Studio- und Remote-Produktions-/Broadcasting-Umgebungen. Die Produkte von Cobalt Digital werden über ein weltweites Netzwerk von Händlern, Systemintegratoren und anderen Partnern vertrieben. Weitere Informationen finden Sie unter www.cobaltdigital.com.

