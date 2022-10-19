BARCLAYS SENKT FLUTTER AUF 'EQUAL WEIGHT' (OW) - ZIEL 11000 (13800) PENCEBERENBERG SENKT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 11800 (12000) PENCE - 'BUY'CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 11,40 (12,50) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ISS AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 147 (121) DKKGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PROSUS AUF 82,60 (92,10) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6200 (6300) PENCE - 'BUY'HSBC HEBT MARSTONS AUF 'HOLD' (REDUCE)JEFFERIES STARTET ENCE ENERGIA Y CELULOSA MIT 'HOLD' - ZIEL 3,75 EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 19 (18,60) CHF - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 260 (270) PENCE - 'UNDERWEIGHT'KEEFE, BRUYETTE & WOODS HEBT CLOSE BROTHERS AUF 'OUTPERFORM'KEEFE, BRUYETTE & WOODS SENKT LLOYDS AUF 'UNDERPERFROM'KEEFE, BRUYETTE & WOODS SENKT METRO BANK ...Den vollständigen Artikel lesen ...
VOLKSWAGEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de