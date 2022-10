ASML - Q3 Umsatz 5,78 Mrd EUR (Prog 5,3), net 1,7 Mrd (Pog 1,37), EPS 4,29 (Prog 3,47)Bawag Group: Q3 2022: Bereinigter Nettogewinn von 132 Mio EUR, EPS von 1,49 EUR, und RoTCE von 19,3% Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway operativ profitabel - Nachfrage flaut abNestle - 9M organisches Wachstum +8,5% (Prog +8,3%), Margen-Ausblick bestätigtEuropachef von Stellantis, lässt die langfristige Zukunft der Opel-Standorte offen (FAZ)Telekom Austria hat in Q3 in einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld Umsatz und Gewinn gesteigert BMW will 1,4 Mrd Euro in den Ausbau eines Batteriewerks in der chinesischen Stadt Shenyang investieren (Global Times) Flatexdegiro hält trotz Geschäftseinbruch im Sommer an Jahreszielen fest Nordex: Landwind-Gruppe erteilt Nordex Group ...

