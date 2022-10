BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat den Stopp der Gigabit-Förderung für schnelles Internet durch den Bund für dieses Jahr verteidigt. Wissing sagte am Mittwoch in Berlin, die Fördersumme in Höhe von drei Milliarden Euro, die in diesem Jahr zur Verfügung stand, sei ausgeschöpft.

Das bedeute, das "Graue Flecken"-Programm sei besonders erfolgreich. Das Programm werde 2023 fortgesetzt. Wissing sieht Ausbauziele nicht gefährdet. Bayern und Hessen hatten protestiert und hielten dem Bund mangelnde Abstimmung vor./hoe/DP/ngu