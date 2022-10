Xsolla, ein globales Handelsunternehmen für Videospiele, kündigt die Integration von Alipay+ an. Alipay+ ist eine Suite globaler, grenzüberschreitender mobiler Zahlungs- und Marketinglösungen der Ant Group, die es Händlern ermöglicht, Kunden aus aller Welt besser zu bedienen. Mit innovativen Technologien und Lösungen macht es Alipay+ für Xsolla leichter, digitalaffine Kunden zu gewinnen und Nutzer von Asiens führenden digitalen Zahlungsdienstleistern zu betreuen.

Mit den Lösungen von Alipay+ kann Xsolla digitale Geldbörsen und andere Zahlungsmethoden durch direkte Integration in den südostasiatischen Markt abdecken. Darüber hinaus ist Xsolla dank dieser Partnerschaft in der Lage, Enterprise-, Mid-Tier- und Indie-Gaming-Partnern kundenorientierte Marketingaktionen anzubieten und neue Spieler zu erreichen, indem diese mit ihren bevorzugten lokalen Zahlungsmethoden für ihre Spiele und In-Game-Items bezahlen können.

"Wir machen weltweit große Fortschritte bei der Unterstützung unserer Partner, ihre Spiele in mehr als 200 Regionen zu vermarkten, zu verkaufen und zu monetarisieren, darunter Korea, China, Malaysia, Indien und jetzt auch Japan", erklärte Chris Hewish, President von Xsolla. "Als globales Unternehmen helfen uns diese Niederlassungen weiterhin dabei, Zahlungsoptionen für Spiele weltweit anzubieten. In einigen Märkten konnten Spieler nicht teilnehmen, weil ihre bevorzugte Zahlungsmethode nicht zur Verfügung stand, um bei ihren Lieblingsanbietern einzukaufen."

"Dank der Partnerschaft mit Alipay+ haben wir die Abdeckung in China und darüber hinaus erweitert und gleichzeitig den Zugang zu den größten E-Wallets in Indonesien, Malaysia, den Philippinen, Korea, Thailand und Hongkong SAR, China, gestärkt", so Anton Zelenin, Head of Payments and Commerce bei Xsolla. "Und das ist noch nicht alles eine direkte Partnerschaft mit Alipay+ eröffnet neue Möglichkeiten, die über Anbieter nicht verfügbar sind insbesondere die Ausweitung der Partnerschaft im Bereich des strategischen Marketings, um einen Mehrwert für die bestehenden Xsolla-Lösungen zu schaffen."

Diese Partnerschaft folgt auf die Anfang des Jahres angekündigte Expansion von Xsolla nach Indien. Xsolla ist seit mehr als acht Jahren mit einer Niederlassung in Seoul, Korea, in Asien tätig. Anfang dieses Jahres eröffnete das Unternehmen Niederlassungen in Peking, China, sowie in Kuala Lumpur, Malaysia, und expandierte kürzlich nach Tokio, Japan, einhergehend mit einer bedeutenden Präsenz auf der Tokyo Game Show im September.

"Wir freuen uns, mit globalen Marken wie Xsolla zusammenzuarbeiten", sagte Jin Yin, General Manager von Ant International Global Strategic Accounts. "Die digitale Unterhaltungsindustrie hat in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erlebt. Wir sind bereit, Xsolla und seine Kunden in der Branche zu unterstützen, um mehr digitalaffine Kunden in Asien zu erreichen."

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen für Videospiele und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Videospielbranche entwickelt wurden. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als einer der innovativen führenden Akteure im Bereich des Handels mit Spielen verfolgen wir bei Xsolla den Auftrag, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu meistern, und unterstützen so unsere Partner dabei, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit herzustellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spieltitel wie Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und mehr.

Das Xsolla-Team wird vom 20. bis 23. Oktober auf der Gamescom Asia vertreten sein, um seine Zahlungs-, Mobil- und Finanzierungslösungen für Spieleentwickler in Asien und darüber hinaus vorzustellen. Vereinbaren Sie einen Termin mit dem Team unter: xsolla.events/rw13gamescom

Weitere Informationen über die Zahlungslösungen von Xsolla finden Sie unter: xsolla.pro/rw13payments

Weitere Informationen und zusätzliches Material finden Sie unter: xsolla.pro/rw13xsolla

Über Alipay+

Alipay+ bietet globale, grenzüberschreitende mobile Zahlungs- und Marketinglösungen, die es Händlern, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen, ermöglichen, durch die Zusammenarbeit mit globalen Partnern Kunden auf der ganzen Welt besser zu bedienen.

Alipay+ wird von der Ant Group eingeführt, dem Eigentümer und Betreiber von Alipay+. Als eine der weltweit führenden digitalen Zahlungsplattformen vernetzt Alipay Hunderte Millionen Nutzer mit Händlern und Partnerfinanzinstituten, die umfassende Finanzdienstleistungen und digitale Dienstleistungen für den Alltag anbieten.

Weitere Informationen über die Zahlungs- und Marketinglösungen von Alipay+ finden Sie unter: https://www.alipayplus.com/

