WilsonHCG, ein weltweit führender Anbieter von Talentlösungen, gab heute die Übernahme von Tracking Talent bekannt, mit der das Unternehmen seine Präsenz in der EMEA-Region weiter ausbauen möchte.

Tracking Talent mit Hauptsitz in Südafrika wurde 2016 von Katie Pear und Zulfah Lalkhen gegründet. Das Unternehmen bietet in erster Linie Lösungen zur Talentakquise für Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen und Handel an. Mit dieser Übernahme kann WilsonHCG seine Präsenz in der Region weiter ausbauen und gleichzeitig seine breitere Kundenbasis in EMEA unterstützen.

Im Hinblick auf die Übernahme erklärte John Wilson, EO bei WilsonHCG: "Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere Präsenz in Südafrika und in der EMEA-Region zu erweitern, einem großartigen Markt, der über eine starke Talent-Pipeline verfügt. Ich freue mich sehr, Katie und das gesamte Team von Tracking Talent in der WilsonHCG-Gruppe willkommen zu heißen."

Katie Pear, Mitbegründerin von Tracking Talent, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr darauf, Teil der WilsonHCG-Familie zu werden. Unsere bestehenden Kunden werden bei der Erreichung ihrer Talentziele zweifellos von WilsonHCGs globaler Reichweite und der breiten Palette an Talentlösungen profitieren. Und unsere Teammitglieder gewinnen Tausende neuer Kollegen in der ganzen Welt."

Diese Ankündigung folgt auf die Übernahme von Claro Analytics durch WilsonHCG im März 2022. Claro Analytics, 2014 von Michael Beygelman gegründet, ist eine führende Talent-Intelligence-Technologieplattform mit einzigartigen Fähigkeiten zur Bereitstellung von Echtzeit-Einblicken in den Talentmarkt, die Unternehmen dabei helfen, evidenzbasierte, strategische Talententscheidungen zu treffen.

Über WilsonHCG

WilsonHCG ist ein mehrfach ausgezeichneter, weltweit führender Anbieter von Talentlösungen. Als strategischer Partner unterstützt das Unternehmen einige der weltweit angesehensten Marken beim Aufbau umfassender Talentfunktionen. Mit einer globalen Präsenz in mehr als 65 Ländern auf sechs Kontinenten bietet WilsonHCG eine umfassende Palette an konfigurierbaren Talent-Dienstleistungen an, darunter Recruitment Process Outsourcing (RPO), Vermittlung von Führungskräften, Zeitarbeitslösungen und Talentberatung.

TALENT. It's more than a solution, it's who we are.

www.wilsonhcg.com

Über Tracking Talent

Tracking Talent ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen, das mit Unternehmen und Bewerbern zusammenarbeitet, um den Einstellungsprozess effektiv zu gestalten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Südafrika wurde 2016 gegründet.

www.trackingtalent.co.za

