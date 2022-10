Die Liquid-Markets GmbH ("LMS") kündigte heute die Einführung von ÜberNIC an, einer Produktgruppe von verlustlosen, auf Intel Agilex FPGA gestützten Allzweck-Ethernet-Adaptern mit extrem niedriger Latenz. Die Produktreihe ÜberNIC stellt die innovative Implementierung eines komplett Hardware-gestützten Stacks mit patentiertem Systemkern-Bypass und PCI Express (PCIe)-Übertragungsmechanismus dar. Die Produktkategorie der ÜberNIC Ethernet-Adapter wird ausschließlich auf Intel Agilex FPGA-Geräten bereitgestellt und setzt neue Standards bei Latenz, Durchsatz, Kapazität und Leistungskonsistenz.

ÜberNIC-Produkte unterstützen konfigurierbare integrierte Speicher, eine erhebliche Port-Dichte und PCIe Gen 3, 4 und 5. Darüber hinaus werden ausgewählte Produkte der ÜberNIC-Produktreihe Compute Express Link (CXL) unterstützen. CXL, verfügbar für die skalierbaren Prozessor-basierten Server der 4. Generation Intel Xeon, untermauert die Fähigkeit von ÜberNIC, eine bis dato unerreichbare Leistung zu liefern. Folglich bietet die Produktreihe ÜberNIC sehr gute Gesamtbetriebskosten und einen Funktionsvorteil gegenüber allen anderen alternativen Produkten.

Auf dem heutigen Wertpapiermarkt sind Nachrichtenvolumina mit kleiner Nutzlastgröße zwischen 1G bps und 3G bps gängig. Die Produktreihe ÜberNIC erfüllt diese Anforderungen mit Leichtigkeit und bietet gleichzeitig eine volle Empfänger-zu-Empfänger-I/O-Latenz (über x86-64 User-Space) von gerade mal 548 Nanosekunden. Keine kommerziell verfügbare Ethernet-Adapter/Netzwerk-Stack-Lösung bietet bei einer Nutzlast von 64 Byte UDP bei beliebiger Durchsatzrate eine Latenz von unter 960 Nanosekunden, geschweige denn bei Raten von 2,5 Gbps oder höher.

ÜberNIC liefert bei Durchsatzraten von 600 Mbps und 2,75 Gbps eine deterministische Performance mit einer Differenz von 1,58 zwischen der 95. Perzentil-I/O-Latenz. Im Gegensatz dazu weisen die üblichen aktuellen Lösungen bei 800 Mbps und darüber eine Differenz von 2,561 bei einer Latenz über 20 Mikrosekunden auf. Die typische Lösung beginnt bei 1,5G bps damit, Frames zu überspringen, bei 2,75 Gbps werden bereits 13 der Frames übersprungen. ÜberNIC verarbeitet hingegen bei identischen Bedingungen 100 der Frames.

"Wir bei LMS freuen uns, in Zusammenarbeit mit Intel, ÜberNIC einzuführen, als Antwort auf die heutigen Herausforderungen in Bezug auf Rentabilität, Risiko und Konformität bei der leistungsfähigsten Datenübertragung. Die Kombination der patentierten Technologie von LMS mit den Fähigkeiten von Agilex FPGAs und Intel CXL bringt eine bahnbrechende Leistung hervor", sagt Seth Friedman, CEO von Liquid-Markets.

Jim Dworkin, Vice President und General Manager der Abteilung Cloud Enterprise Acceleration der Programmable Solutions Group von Intel sagt dazu: "Wenn die Marktvolatilität über den gesamten Handelstag durch die Decke geht, sind geringe Latenz, hoher Durchsatz und Leistungskonsistenz umso wichtiger. Wir sind erfreut, dass ÜberNIC, eingesetzt bei Intel Agilex FPGAs, die Anforderungen moderner globaler Börsen erfüllt. Die Kombination aus Intel Agilex-Geräten und der Technologie von LMS legt die Messlatte für Hochleistungs-Ethernet-Adapter für die Finanzdienstleistungsbranche höher, und wir freuen uns, bei der Entwicklung dieser Spitzen-Lösungen mit LMS zusammenarbeiten zu dürfen."

Über Liquid-Markets: Die Liquid-Markets GmbH stellt die leistungsfähigsten Network-Attached-Compute-Lösungen ("NAC") der Welt zur Verfügung. LMS wurde 2019 gegründet und unterhält Niederlassungen in Japan, Singapur, in der Schweiz und den Vereinigten Staaten. LMS wurde von erfahrenen Managern von Buy-Side- und Sell-Side-Finanzdienstleistern aufgebaut. Die Mission von LMS besteht darin, seine patentierte FPGA-Technologie auf die Herausforderungen von Branchen anzuwenden, in denen die Datenübertragung sowie Empfangslatenz, Durchsatz und Konsistenz entscheidend für den geschäftlichen Erfolg sind.

