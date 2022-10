DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Die Deutsche Börse hat ihren Wachstumskurs im dritten Quartal fortgesetzt. Mit den Nettoerlösen wie auch den Ergebnissen ging es kräftig nach oben, die Markterwartungen wurden dabei übertroffen. Neben organischem Wachstum profitierte der Börsenbetreiber von einem kräftigen zyklischen Rückenwind. Der Konzern hat die Prognose für das laufende Jahr angehoben. Die Nettoerlöse stiegen im dritten Quartal auf 1,09 Milliarden Euro von 838 Millionen im Vorjahreszeitraum. Damit wurde die Konsensprognose der Analysten von 1,02 Milliarden Euro leicht geschlagen. Das EBITDA erhöhte sich auf 642 Millionen von 500 Millionen Euro. Die Prognose der Analysten von 590 Millionen Euro wurde damit ebenfalls übertroffen. Der Nachsteuergewinn legte auf 373 Millionen von 300 Millionen Euro zu - erwartet wurden hier 354 Millionen Euro.

Alle Sparten trugen zum Anstieg des strukturellen Nettoerlöswachstums bei. Wesentliche Treiber waren die gestiegene Nachfrage nach Produktinnovationen und Produkten mit ESG-Bezug, die Gewinnung von Neukunden und der Ausbau von Marktanteilen. Das zyklisch bedingte Nettoerlöswachstum basierte vorrangig auf höheren Handelsvolumen in Finanzderivaten, bedingt durch eine höhere durchschnittliche Marktvolatilität, und einem Volumenanstieg im Handel mit Gasprodukten im Segment Trading & Clearing. Im Segment Securities Services führte die rasche Anhebung der US-Zinsen zu höheren Nettozinserträgen aus dem Bankgeschäft.

Ein Vergleich der Zahlen mit den Prognosen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj 3Q21 Nettoerlöse 1.090 +30% 1.019 +22% 838 Operative Kosten 446 +19% 437 +16% 376 EBITDA 642 +29% 590 +18% 500 Ergebnis nach Steuern/Dritten 373 +24% 354 +18% 300 Ergebnis je Aktie 2,03 +24% 1,90 +16% 1,64

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q

07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 3Q

07:00 CH/Zur Rose Group AG, Trading Update 3Q

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q

07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 1Q

08:00 FR/Hermes International SCA, Umsatz 3Q

08:00 GB/Relx plc, Trading Update 9 Monate

09:30 DE/Munich Re, Virtual Media Breakfast

12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 3Q

17:45 FR/Kering SA, Umsatz 3Q

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q

18:00 FR/Vivendi SE, Umsatz 3Q

Im Laufe des Tages:

- DE/BMW AG, iFactory Green Day

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Uniper SE, Ergebnis 9M

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise September PROGNOSE: +1,5% gg Vm/+44,0% gg Vj zuvor: +7,9% gg Vm/+45,8% gg Vj - CH 08:00 Handelsbilanz September PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,344 Mrd CHF - FR 08:45 Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: 101 zuvor: 102 - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 228.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Oktober PROGNOSE: -5,0 zuvor: -9,9 16:00 Index der Frühindikatoren September PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 16:00 Verkauf bestehender Häuser September PROGNOSE: -2,1% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 12.712,00 -0,4% E-Mini-Future S&P-500 3.696,25 -0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 11.073,50 -0,7% Nikkei-225 26.902,03 -1,3% Schanghai-Composite 3.032,63 -0,4% Hang-Seng-Index 16.110,98 -2,4% +/- Ticks Bund -Future 135,50 -16 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 12.741,41 -0,2% DAX-Future 12.760,00 -0,6% XDAX 12.742,98 -0,7% MDAX 22.984,77 -1,1% TecDAX 2.718,92 -2,9% EuroStoxx50 3.471,24 +0,2% Stoxx50 3.416,34 +0,0% Dow-Jones 30.423,81 -0,3% S&P-500-Index 3.695,16 -0,7% Nasdaq-Comp. 10.680,51 -0,9% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,66 -169

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Start in den Donnerstag etwas leichter erwartet. Die Bärenmarktrally, die den DAX innerhalb von vier Handelstagen um gut 900 Punkte in die Höhe trieb, scheint zunächst zu Ende. Auch erneut steigende Zinsen liefern Gegenwind für höhere Bewertungen bei den Aktien. In Folge wird der DAX am Morgen bei 12.701 Punkten erwartet nach einem Schluss bei 12.741. Die Rendite der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren liegt bei 2,37 Prozent und damit bereits wieder nahe dem Jahreshoch. Die Berichtssaison liefert am Morgen wieder einige frische Impulse, am Vorabend hatte die Deutsche Börse nach einem guten dritten Quartal den Ausblick angehoben.

RÜCKBLICK: Kaum verändert - Im Handel verstärkt sich die Hoffnung auf eine Bodenbildung an den Börsen mit einem sich abzeichnenden Inflationsgipfel. Auch verlaufe die Berichtssaison bisher gut, so QC Partners. Der wieder niedrigere Gaspreis mache es energieintensiven Unternehmen und Haushalten leichter. Von "starken Zahlen" sprach ein Marktteilnehmer mit Blick auf ASML (+8,2%). Nach der Gewinnwarnung von Royal Unibrew ging es für die Aktie um 14,6 Prozent nach unten. Aber auch die Werte der Wettbewerber wie Carlsberg (-3,5%), Heineken (-3,4%) oder AB Inbev (-2,3%) standen unter Abgabedruck. Die Geschäftszahlen von Nestle (-1,3%) für das dritte Quartal 2022 belegen laut Baader Helvea, dass der Lebensmittelkonzern auf Kurs scheint, die Prognosen für 2022 zu erreichen. Wegen der Absatzentwicklung schließen die Analysten jedoch nicht aus, dass die Prognosen für 2023 etwas konservativer ausfielen.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Sartorius (-18,5%) konnte Umsatz und Gewinn im dritten Quartal erneut kräftig steigern, hat die Markterwartungen aber leicht verfehlt. Für das Gesamtjahr wird der Konzern etwas vorsichtiger und rechnet jetzt mit einem Umsatzanstieg in der unteren Hälfte der bisherigen Prognosebandbreite, bestätigte aber die Margenprognose. Als Wachstumswert ist die Aktie an der Börse hoch bewertet, so dass die Zahlen als Enttäuschung gewertet wurden. Fresenius (+4,5%) und FMC (+2%) reagierten mit Kursaufschlägen auf den angeblichen Einstieg des aktivistischen Investors Elliott bei Fresenius, über den die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet hatte. Berichte über Details zur geplanten Übergewinnsteuer in Deutschland belasteten nach Angaben der Citigroup die RWE-Aktie (-1,9%). Merck verloren 4,5 Prozent. Die Justiz in Frankreich hat weitere Ermittlungen gegen den französischen Zweig des deutschen Pharmakonzerns wegen "schwerer Täuschung" im Zusammenhang mit der Formeländerung des Schilddrüsen-Medikaments Levothyrox aufgenommen. Stratec verloren nach einer gesenkten Umsatzprognose 1,8 Prozent. Krones zogen dagegen nach einer Prognoseerhöhung um 1,9 Prozent an.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktien der Deutschen Börse wurden im nachbörslichen Handel 2,0 Prozent höher gestellt. Der Börsenbetreiber hat seinen Wachstumskurs im dritten Quartal fortgesetzt. Mit den Nettoerlösen wie auch den Ergebnissen ging es kräftig nach oben, die Markterwartungen wurden übertroffen. Die Prognose für das laufende Jahr wurde angehoben.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Belastung kam vom Anleihemarkt, wo die Zinsen nach dem jüngsten Rücksetzer wieder deutlich anzogen. Nach der deutlichen Erholung dürften die Anleger erst einmal innehalten und die weitere Nachrichtenlage abwarten, hieß es. Die Aufmerksamkeit richtet sich zunehmend auf die Berichtssaison. Überschattet wurden diese jedoch von der hartnäckig hohen Inflation. Am Markt bestehen daher kaum Zweifel, dass die US-Notenbank mit ihren rigorosen Zinserhöhungen fortfahren wird. Die US-Wirtschaft ist indessen dem Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve zufolge moderat gewachsen. Insgesamt werden die Unternehmen aber pessimistischer. Die Sorge vor einem wirtschaftlichen Abschwung wachse. Die Preise seien weiterhin hoch. Die Baubeginne sind im September indessen deutlicher als erwartet zurückgegangen. Der Zuwachs bei den Baugenehmigungen blieb leicht unter den Erwartungen. Netflix sprangen um 13,1 Prozent nach oben, nachdem der Streaminganbieter im dritten Quartal wieder mehr Kunden hinzugewonnen und die eigenen Erwartungen deutlich übertroffen hat. Auch United Airlines (+5,0%) überzeugte mit ihren Geschäftszahlen. Positiv wurden ferner die Zahlenausweise von Procter & Gamble (+0,9%) und Travelers (+4,4%) aufgenommen. Nach einer Gewinnwarnung sackte der Kurs von Generac um 25,3 Prozent ab. Abbott Laboratories (-6,5%) hat im dritten Quartal bei sinkenden Erlösen auch weniger verdient. Der Konzern erhöhte allerdings seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,55 +11,1 4,44 382,0 5 Jahre 4,35 +12,3 4,23 309,3 7 Jahre 4,25 +12,7 4,13 281,4 10 Jahre 4,13 +12,0 4,01 261,8 30 Jahre 4,12 +9,7 4,03 222,5

Am US-Anleihemarkt ging es mit den Renditen wieder deutlich nach oben. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 12,0 Basispunkte auf 4,13 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen zum einen auf die schwachen Daten zu den Baubeginnen. Überdies habe die überraschend hohe Inflation in Großbritannien den Anlegern in Erinnerung gerufen, dass die Zentralbanken der großen Volkswirtschaften die Zinsen weiter erhöhen dürften, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 0,9761 -0,1% 0,9774 0,9787 -14,2% EUR/JPY 146,34 -0,1% 146,47 146,49 +11,8% EUR/CHF 0,9938 -0,0% 0,9951 0,9967 -5,3% EUR/GBP 0,8716 +0,1% 0,8711 0,8697 +3,7% USD/JPY 149,93 +0,0% 149,86 149,70 +30,3% GBP/USD 1,1198 -0,2% 1,1220 1,1254 -17,2% USD/CNH 7,2610 -0,1% 7,2698 7,2646 +14,3% Bitcoin BTC/USD 19.046,28 -0,8% 19.198,63 19.220,54 -58,8%

Im Gefolge der Marktzinsen legte der Dollar zu. Der Dollarindex stieg um 0,7 Prozent. Das Pfund geriet mit den britischen Inflationsdaten derweil zum Dollar unter Druck. Normalerweise würde die hohe Inflation für höhere Zinsen sprechen und damit das Pfund stützen, sagte Matthew Ryan, Leitender Marktstratege bei Ebury. In der aktuellen Situation nähre der Preisauftrieb jedoch eher Befürchtungen, dass die hohen Lebenshaltungskosten zu einer Krise führen und den Konsum stark dämpfen könnten. Und ING meinte, das Pfund könnte noch mehr abwerten. Denn die finanzpolitische Kehrtwende weg von einer nicht gegenfinanzierten Ausweitung der Staatsausgaben zu möglicherweise drastischen Kürzungen könnte das Land in eine noch tiefere Rezession führen.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,98 85,55 +0,5% +0,43 +22,2% Brent/ICE 92,35 92,41 -0,1% -0,06 +25,5%

Die Ölpreise erholten sich dagegen von den jüngsten Verlusten, nachdem die US-Rohöllagerbestände unerwartet gesunken sind. Nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) fielen sie um 1,725 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Analysten hatten hingegen einen Anstieg um 1,7 Millionen Barrel vorhergesagt. US-Präsident Joe Biden hat indessen weitere 15 Millionen Barrel aus den strategischen Ölreserven der USA freigegeben und die Öl-Konzerne dazu aufgerufen, ihre Produktion zu erhöhen. Dies bestärkte am Markt die Ansicht, dass das Öl-Angebot weiterhin knapp ist.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.627,56 1.629,15 -0,1% -1,60 -11,0% Silber (Spot) 18,39 18,48 -0,5% -0,09 -21,1% Platin (Spot) 882,90 886,93 -0,5% -4,03 -9,0% Kupfer-Future 3,31 3,32 -0,3% -0,01 -25,0%

Der festere Dollar und die höheren Anleiherenditen drückten den Goldpreis. Der Preis für die Feinunze gab 1,4 Prozent nach.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

KONJUNKTUR USA

Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge moderat gewachsen. Allerdings gebe es deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen und Notenbank-Distrikten, heißt es in dem Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve. In zwei Distrikten sei die wirtschaftliche Aktivität zurückgegangen mit einer sich verlangsamenden oder schwachen Nachfrage wegen der höheren Zinsen, der Inflation und Unterbrechungen der Lieferketten. Insgesamt werden die Unternehmen pessimistischer.

ENERGIEPOLITIK USA

Im Kampf gegen die hohen Erdöl- und Benzinpreise gibt US-Präsident Joe Biden weitere 15 Millionen Barrel aus den strategischen Ölreserven der USA frei. Die Spritpreise seien in den vergangenen Monaten zwar bereits deutlich gesunken, "aber nicht schnell genug", sagte Biden. Knapp drei Wochen vor den wichtigen Kongress-Zwischenwahlen rief der Präsident zudem US-Ölkonzerne auf, ihre Produktion auszuweiten und sinkende Erdölpreise an die Verbraucher weiterzugeben.

EXPORTE JAPAN

sind im September den 19. Monat in Folge gestiegen, angetrieben von einer starken Nachfrage nach Autos und mineralischen Brennstoffen. Wie aus Daten des Finanzministeriums hervorgeht, kletterten die Exporte um 28,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit stärker als die von Factset befragten Ökonomen mit 27,1 Prozent erwartet haben.

CO2-EMISSIONEN

Die weltweiten CO2-Emissionen durch die Verbrennung fossiler Energieträger werden in diesem Jahr voraussichtlich lediglich um knapp 1 Prozent ansteigen. Dank des massiven Ausbaus der erneuerbaren Energien sei der Anstieg weniger stark als wegen der Energiekrise befürchtet, teilte die Internationale Energieagentur (IEA) mit.

ENERGIEPOLITIK DEUTSCHLAND

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat angesichts der ablehnenden Haltung Frankreichs das deutsche Interesse an einer Gasleitung von Spanien nach Südfrankreich bekräftigt. Diese werde zwar im kommenden Winter keine Rolle spielen, sei aber "ein Zukunftsprojekt", sagte er am Mittwoch in Paris. "Wir brauchen eine bessere Vernetzung in Europa, sowohl mit Stromnetzen als auch mit Pipelines für Wasserstoff", betonte er.

INNENPOLITIK GROSSBRITANIEN

Der frühere britische Verkehrsminister Grant Shapps ist nach dem Rücktritt von Suella Braverman zum neuen Innenminister ernannt worden. Mit dieser Ernennung, sendet die Regierung der angeschlagenen Premierministerin Liz Truss ein Signal der Öffnung. Der 54-jährige Grant Shapps hatte während des Rennens um die Nachfolge des Tory-Vorsitzenden und britischen Premierministers Boris Johnson Truss' Kontrahenten Rishi Sunak unterstützt.

INNENPOLITIK FRANKREICH

Die französische Regierung will den Haushalt 2023 ohne Abstimmung durchsetzen. "Es ist eine verantwortungsvolle Entscheidung, denn wir müssen diesem Land einen Haushalt geben", sagte Premierministerin Elisabeth Borne, als sie in der Nationalversammlung den Gebrauch des Artikels 49.3 ankündigte. Dieser erlaubt es der Regierung, ein Gesetz ohne Abstimmung zu verabschieden, die dabei allerdings ein Misstrauensvotum riskiert.

FRESENIUS

Der aktivistische Investor Elliott ist Agenturberichten zufolge beim Gesundheitskonzern Fresenius eingestiegen. Elliott habe eine Position an Fresenius aufgebaut, um das Gesundheitskonglomerat möglicherweise aufzuspalten, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Die meldepflichtige Schwelle von 3 Prozent habe der Hedgefonds des Milliardärs Paul Singer aber noch nicht überschritten, berichtet auch Reuters unter Berufung auf informierte Personen.

ALSTRIA OFFICE

Der FFO, eine in der Immobilienwirtschaft gängige Kennzahl für den operativen Gewinn, ging in den ersten neun Monaten des Jahres auf 86 Millionen Euro von 87,5 Millionen Euro zurück. Der Umsatz stieg nach vorläufigen Zahlen leicht auf 137 Millionen Euro von 135,9 Millionen im Vorjahr. Beides liege im Rahmen der Unternehmensprognose.

ABB

hat im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert und dabei auch einen höheren Auftragseingang erzielt. Laut Mitteilung wuchs der Auftragseingang der ABB Ltd um 4 Prozent auf 8,2 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 7,41 Milliarden Dollar. Der viel beachtete operative Gewinn legte um 16 Prozent auf 1,23 Milliarden Dollar zu, die entsprechende Marge auf 16,6 (Vorjahr 15,1) Prozent. Der Konzerngewinn sackte dagegen wegen einer Rückstellung um 45 Prozent auf 360 Millionen Dollar ab.

ZUR ROSE

kommt voran auf dem Weg zum Ziel, im kommenden Jahr auf EBITDA-Basis ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen und im laufenden Jahr das obere Ende der ausgegebenen Zielspanne zu erreichen. Allerdings ging der Umsatz im dritten Quartal zweistellig zurück, wie die Online-Apotheke mitteilte. Zur Rose führte die fallenden Einnahmen auf das beschleunigte Breakeven-Programm zurück. Als Ergebnis der Fokussierung auf profitablere Umsätze und potenzielle E-Rezept-Kunden reduzierte sich die Anzahl aktiver Kunden um 400.000 auf 11,3 Millionen per 30. September gegenüber dem 30. Juni 2022. Der Umsatz fiel um 10,1 Prozent auf 376,4 Millionen Euro.

IBM

hat im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 6 Prozent aufgrund einer höheren Nachfrage in den Segmenten Software, Beratung und Infrastruktur verzeichnet. Für den Umsatz im Gesamtjahr zeigte sich das Management des IT-Konzerns zuversichtlicher. Die Aktie legte nachbörslich um knapp 3 Prozent zu. Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 14,11 Milliarden US-Dollar von 13,25 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 13,5 Milliarden gerechnet. Unter dem Strich fuhr IBM einen massiven Verlust von 3,2 Milliarden Dollar nach einem Gewinn von 1,13 Milliarden Dollar im Vorjahr ein. Bereinigt um Einmaleffekte betrug der Gewinn je Aktie 1,81 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens 1,79 Dollar prognostiziert.

TESLA

hat im dritten Quartal trotz eines Auslieferungsrekords weniger Umsatz erzielt als erwartet. Der Gewinn übertraf jedoch die Erwartungen der Analysten. Der Gewinn stieg auf 3,29 Milliarden US-Dollar von 1,6 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 3,2 Milliarden gerechnet. Auf bereinigter Basis verzeichnete Tesla einen Gewinn von 1,05 Dollar je Aktie, gegenüber 0,62 Dollar vor einem Jahr. Am Markt wurde ein bereinigter Gewinn von 1 Dollar pro Aktie erwartet. Der Umsatz kletterte auf 21,45 Milliarden Dollar von 13,8 Milliarden im Vorjahr. Hier hatten die Analysten gut 22 Milliarden erwartet.

