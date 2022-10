FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING von 12 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die niederländische Großbank gehöre aufgrund ihres starken Privatkundengeschäfts, ihrer langfristigen Asset-Qualität, ihrer beträchtlichen Kapitalrendite und der attraktivsten Bewertung weiterhin zu seinen "Top Picks" unter den europäischen Bankenwerten, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / 06:45 / CET



ISIN: NL0011821202

