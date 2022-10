NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 340 auf 325 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Vorerst dürften sich die Anleger auf eine enttäuschende Marge und eine etwas zähere Nachfrage konzentrieren, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mittelfristig mache er sich aber keine Sorgen, es gebe einen Weg zurück zu einer 30-prozentigen Bruttomarge. Tesla sei auch ein Gewinner des Anti-Inflationsgesetzes (IRA) in den USA./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 22:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2022 / 22:02 / EDT

US88160R1014