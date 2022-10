Linz (www.anleihencheck.de) - Der leichte Anstieg des EUR/USD-Kurses der letzten zwei Tage ist unterbrochen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Weiterhin würden in den USA und Europa Inflationssorgen dominieren. In Europa sei eine Inflation von 9,90% bestätigt worden. Der wirtschaftliche Bericht im US-Beige Book der US-Notenbank FED weise auf eine Verlangsamung der US-Konjunkturdynamik hin und einen Rückgang bei Neueinstellungen von Mitarbeitern. Auch die US-Baubeginne seien gefallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...