Die Aktie von Biontech rückt wieder in den Blick: Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gab grünes Licht für den Covid-Impfstoffe von Biontech/Pfizer für Kinder von sechs Monaten bis vier Jahren. Von Sonja Funke Außerdem gab es erste positive Studiendaten zu den an die Omikron-Untervarianten angepassten Booster-Impfungen. Zudem schürt Biontech-Chef Ugur Sahin Hoffnung auf ein Durchbruch in der Krebsmedizin: Auf die Frage, wann Krebsimpfstoffe auf ...

