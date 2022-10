ST. Petersburg, Fla., Usa (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen übernimmt mit ThreatSwitch und Pronestor zwei führende Unternehmen im Bereich cloudbasierte Compliance, Genehmigungen und ArbeitsplatzmanagementSign In Solutions, ein globaler Anbieter von cloudbasierter Software für Besuchermanagement und Risikominderung, gab heute seine Vision für Visitor Management 2.0 (VM 2.0) bekannt. Unterstützt von PSG, einer führenden Wachstumskapitalgesellschaft, die sich mit software- und technologieorientierten Dienstleistungsunternehmen zusammenschließt, um ihr Wachstum zu beschleunigen, zielt Sign In Solutions darauf ab, Unternehmen mit den erforderlichen Werkzeugen für die Bereitstellung eines sicheren, reibungslosen und zuverlässigen Arbeitsplatzes für alle auszustatten.VM 2.0 bietet nicht nur ein verbessertes Erlebnis für Besucher an mehr als 15.000 Kundenstandorten weltweit, sondern definiert auch Sicherheit und Risikominderung am Arbeitsplatz neu. "Durch die Produktsuite von Sign In Solutions werden wir Unternehmen jeder Größe in die Lage versetzen, Risiken zu senken, das Mitarbeiterengagement zu optimieren und Besucher effizient zu empfangen", sagte Dave Brown, Präsident von Sign in Solutions. "Das Besuchermanagement entwickelt sich weiter, und es besteht Bedarf an Rationalisierung und Modernisierung von Arbeitsplätzen an verschiedenen physischen und virtuellen Standorten."Um diese Vision zu unterstützen, hat Sign In Solutions die strategischen Übernahmen der beiden führenden Unternehmen in den Bereichen cloudbasierte Compliance, Genehmigungen und Arbeitsplatzmanagement, ThreatSwitch und Pronestor, bekanntgegeben. Diese Akquisitionen werden die wichtigsten Besuchermanagement-Plattformen des Unternehmens, Sign In App und Sign In Enterprise, ergänzen, um VM 2.0 zu kreieren - die nächste Generation von Arbeitsplatzlösungen, die kritische Bereiche im Markt für Besuchermanagement abdecken.Als Teil von Sign In Solutions wird ThreatSwitch über Vorregistrierungen hinausgehen, um End-to-End-Compliance, Vorverifizierung und Genehmigung von Besuchern, Auftragnehmern und Mitarbeitern einzuführen. Die fortschrittlichen Arbeitsplatzfunktionen von Pronestor werden eine mühelose Schreibtisch- und Konferenzraumbuchung mit datengesteuerten Erkenntnissen ermöglichen, um Unternehmen bei der Optimierung ihrer Arbeitsräume zu helfen."Das Besuchermanagement hat in den letzten Jahren einen langen Weg zurückgelegt. Wir sind begeistert, unseren Kunden und Partnern durch diese strategischen Übernahmen einen Mehrwert zu bieten", sagte Dan Harding, Chief Operating Officer von Sign In Solutions. "Wir werden den Bereich Besuchermanagement durch unsere Vision für VM 2.0 weiter gestalten und leiten, mit dem Ziel, das Risiko für unsere Kunden zu reduzieren und ihnen dabei zu helfen, sich an die Herausforderungen des sich ständig verändernden Arbeitsplatzes anzupassen."Informationen zu den AkquisitionenThreatSwitch ist der moderne Arbeitsbereich für Sicherheits-Compliance, der vor ernsten Sicherheitsrisiken schützt, Compliance-Kosten begrenzt und den teuren Verwaltungsaufwand reduziert, der Teams von ihrer Mission ablenkt. ThreatSwitch schützt, was am wichtigsten ist. Von Personalmanagement über Insider-Bedrohung und Reiseberichterstattung, elektronischer Signatur, benutzerdefinierten digitalen Formularen bis hin zur Verwaltung von Besucherzugangsanfragen bietet ThreatSwitch sicherere, einfachere Lösungen, die Zeit und Geld sparen, damit Sicherheitsexperten intelligenter arbeiten können - anstatt härter arbeiten zu müssen. ThreatSwitch bedient NetApp, Forcepoint und viele weitere große und mittelständische Unternehmen.Pronestor hat die Grenzen der Arbeitsplatztechnologie gesprengt und bietet seinen Kunden die neuesten, intelligentesten Lösungen für Schreibtischbuchung, Meeting-Planung, Konferenzraumverwaltung und analytische Erkenntnisse für die Einrichtungsverwaltung. Mit seiner Arbeitsplatzmanagement-Technologie unterstützt Pronestor Unternehmen mit einer Lösung, die allen Nutzern einen praktischen Wert mit einer 360-Grad-Ansicht bietet, und somit die Arbeitserfahrung für Mitarbeiter verbessert und der Unternehmensleitung dabei konkrete Erkenntnisse zur Nutzung von Einrichtungen bietet. Pronestor arbeitet mit Organisationen jeder Größe, wie unter anderem den Vereinten Nationen und Microsoft, zusammen.Informationen zu Sign In SolutionsSign In Solutions ist ein innovativer Partner für innovative Arbeitsplatzlösungen, die über das herkömmliche Besuchermanagement hinausgehen. Es verbindet umfassende Software und Echtzeitanalytik, die moderne Unternehmen benötigen, um Risiken zu minimieren, Erlebnisse zu verbessern und Mitarbeiter zu befähigen. Sign in Solutions wurde 2021 mit Finanzierung durch PSG gegründet und hat seitdem Sign In App, Sign In Enterprise (ehemals Traction Guest), ThreatSwitch, und Pronestor erworben und seine Reichweite auf mehr als 60 Länder weltweit ausgedehnt. Um mehr über Sign In Solutions zu erfahren, besuchen Sie www.signinsolutions.com.Informationen zu PSGPSG ist eine Wachstumskapitalgesellschaft, die mit software- und technologieorientierten Dienstleistungsunternehmen zusammenarbeitet, um ihnen dabei zu helfen, transformatives Wachstum zu steuern, strategische Chancen zu nutzen und starke Teams aufzubauen. Als ein Unternehmen, das mehr als 115 Unternehmenskunden unterstützt und mehr als 420 Add-on-Akquisitionen durchgeführt hat, verfügt PSG über umfangreiche Investmenterfahrung im Bereich Software und Technologie und besitzt ein starkes Engagement für die Zusammenarbeit mit Management-Teams. PSG wurde 2014 gegründet und hat Niederlassungen in Boston, Kansas City, London, Paris, Madrid und Tel Aviv. Um mehr über PSG zu erfahren, besuchen Sie www.psgequity.com.info@signinsolutions.comMedienkontakt:Sign In SolutionsBrad ZenzDirector of Sales & Marketing Operationsinfo@signinsolutions.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1923910/Sign_In_Solutions.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sign-in-solutions-gibt-strategische-vision-fur-visitor-management-2-0-bekannt-301654872.htmlOriginal-Content von: Sign In Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166018/5349681