Darauf haben Wissenschaftler:innen zehn Jahre lang gewartet: Der Mars-Rover Curiosity hat eine salzreiche Region in der Nähe von Mount Sharp erreicht, in der möglicherweise organische Moleküle auf Entdeckung warten. Seit Wissenschaftler:innen über die Nasa-Raumsonde Mars Reconnaissance Orbiter 2012 die Region um den Mount Sharp im Gale-Krater als besonders vielversprechend ausmachten, warten sie darauf, dass der Mars-Rover Curiosity dort ankommt. Jetzt ist es endlich so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...