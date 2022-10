Die Aktie von Siemens Healthineers führt am Donnerstag den DAX an und löst sich weiter von den Tiefs in der vergangenen Woche, als der Wettbewerber Philips mit einer harschen Gewinnwarnung die Anleger verschreckt hatte. Die DZ Bank lenkt die Blicke nun auf einen Bereich, der für den Medizintechnikkonzern in Zukunft immer wichtiger werden dürfte.Als Weltmarktführer bei bildgebenden Verfahren habe Siemens Healthineers bereits viele auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Funktionalitäten in seinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...