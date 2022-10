Immobilien haben in den vergangen Jahren einen wahren Boom erlebt und damit auch den Banken ein hohes Volumen an Baufinanzierungen beschert. Doch nun ist diese Rekordjagd angesichts der jüngsten Zinsentwicklung wohl vorbei. Geldhäusern wie der Commerzbank oder auch der Deutschen Bank droht damit in diesem Segment ein massiver Einbruch. Was ist zu befürchten?

Den vollständigen Artikel lesen ...