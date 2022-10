Der desaströse Abwärtstrend bei Varta scheint kein Ende zu finden. Die Optimisten sind zwar noch nicht ganz ausgestorben. Sie befinden sich aber in der krassen Unterzahl, was sich im Handel am Mittwoch mal wieder sehr deutlich zeigte.Eigentlich bastelten die (wenigen verbliebenen) Bullen kürzlich noch daran, der Aktie von Varta (DE000A0TGJ55) einen Boden oberhalb von 30 Euro zu ermöglichen. Das sah auch eine kurze Weile lang gar nicht schlecht aus. Doch der Mittwoch durchkreuzte solche Pläne mit einem Kurssturz um 8,3 Prozent, welcher den Kurs auf nur noch ...

