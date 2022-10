EDINBURGH (dpa-AFX) - Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hat nach dem Zusammenbruch der britischen Regierung nach wenigen Wochen eine Neuwahl im Vereinigten Königreich gefordert. "Eine Neuwahl ist nun ein demokratischer Imperativ", schrieb die Schottin am Donnerstag auf Twitter, nachdem Premierministerin Liz Truss ihren Rücktritt verkündet hatte. "Es gibt gar keine Worte, um diesen Scherbenhaufen angemessen zu beschreiben", so Sturgeon. Normale Bürgerinnen und Bürger müssten dafür den Preis zahlen. Die Interessen der konservativen Tory-Partei, die innerhalb einer Woche eine Nachfolge für Truss finden will, dürften nun keine Rolle spielen./swe/DP/stw