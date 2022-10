NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben ihre Vortagesverluste am Donnerstag etwas ausgeweitet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel im frühen Handel um 0,28 Prozent auf 109,70 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 4,17 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen als Antrieb auf die hohe Inflation in den Industrieländern, die starke Zinserhöhungen durch führende Notenbanken erwarten lässt, was wiederum die Renditen am Kapitalmarkt tendenziell weiter in die Höhe treibt. Die Federal Reserve stemmt sich bereits seit geraumer Zeit gegen die merkliche Teuerung. Zuletzt aber hatte sich diese etwas abgeschwächt.

Jüngste Konjunkturdaten aus den USA fielen derweil durchwachsen aus und lieferten zunächst keine deutlichen Impulse für den Anleihenmarkt. So sanken die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend, wohingegen sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Oktober von niedrigem Niveau aus überraschend nur etwas aufgehellt hat./la/jkr/mis