DJ TAGESVORSCHAU/21. Oktober 2022 (vorläufige Fassung)

=== 00:30 US/Fed-Gouverneurin Cook und -Gouverneur Jefferson (beide stimmberechtigt im FOMC), Reden bei Veranstaltung "Exploring Careers in Economics event" *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q 07:00 FR/Renault SA, Umsatz 3Q 07:35 FR/Faurecia SA, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Metro AG, Jahresumsatz 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 9 Monate 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 3Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (2. Veröffentlichung) 2021 *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q 11:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q 15:10 US/Fed-New-York-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC), Eröffnungsrede beim Building Local Talent Event *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober PROGNOSE: -30,1 zuvor: -28,8 19:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede bei 33. Europa-Abend von AGA Unternehmensverband, Hamburg *** - DE/Metro AG, Jahresergebnis - CN/Fortsetzung Parteitag der Kommunistischen Partei (bis 22.10) - DE/Abschluss der zweitägigen Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Hannover ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2022 08:58 ET (12:58 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.